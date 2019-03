Top 3 cele mai neobisnuite pariuri din istorie

Originea pariurilor sportive dateaza de multe secole, avand radacini in Grecia Antica, de unde s-au raspandit, ulterior, si in marele Imperiu Roman. Fie ca era vorba de faimoasele Jocuri Olimpice, lupte cu gladaitori sau curse cu carul, pariurile sportive au incitat cetatenii din cele mai vechi timpuri, sa-si incerce norocul, mizand sume importante de bani pe castigatorul diverselor sporturi practicate. In prezent, pariurile sportive au o raspandire foarte mare in randul maselor, datorita tendintei de a face predictii si de a sustine neconditionat o anumita echipa sau jucator, aceasta “nebunie” fiind de multe ori recompensata prin castiguri substantiale. Sa vedem in continuare care sunt 3 dintre cele mai neobisnuite pariuri din istorie, sondate cu profituri exorbitante



#1. Xabi Alonso si al sau gol spectaculos de la mijlocul terenului



Liverpool, echipa engleza, supranumita echipa “cormoranilor”, era celebra pentru ai sai jucatori ce au marcat in repetate randuri, goluri spectaculoase de la jumatatea terenului. Un fan inrait al echipei, a pariat pe mijlocasul devensiv al Liverpool, Xabi Alonso, in meciul cu Luton Town. Acesta a mizat 200 de lire pe faptul ca jucatorul va inscrie un gol de la mijlocul terenului. Probabilitatea castigului a fost cotata la 125 de catre bookmarker, si totusi in pofida asteptarilor, Xabi Alonso a marcat golul miraculos. Fericitul parior a incasat 25 000 de lire sterline, dintr-o miza de doar 200. Acest caz este celebru in istoria pariurilor sportive, fiind considerati cei mai usori bani castigati. Daca doresti sa-ti incerci si tu norocul, pariind pe jucatorul tau preferat, alege una dintre cele mai bune agentii de pariuri din Romania si, daca iti plac jocurile de cazino si atmosfera competitiilor, bucura-te de un bonus de la Maxbet casino, inca de la prima incercare.



#2. Luis Suarez, celebru pentru agresivitatea fata de adversari



Fotbalistul Luis Suarez, originar din Uruguay, era vestit pentru comportamentul agresiv pe care il manifesta fata de adversari. Acesta isi muscase de doua ori oponentii, pana la Cupa Mondiala din 2014. O casa de pariuri din Norvegia a oferit o cota de 175 celor dispusi sa parieze pe firea colerica a uruguayanului, mizand ca acesta va repeta gestul in urmatorul meci. Predictia s-a adeverit, in mod evident, in urmatoarea confruntare cu Italia, victima lui Suarez, fiind de aceasta data, celebrul Giorgio Chellini. La respectiva casa de pariuri norvegiana, au fost inregistrate atunci 100 de pariuri castigatoare.



#3. Legendarul Archie Karas si jocurile de noroc



In iarna anului 1992, Archie Karas ajungea in Las Vegas, cu doar 50 de dolari in buzunar. Trei ani mai tarziu, averea sa era estimata la modesta suma de 17 milioane de dolari. Incepand de la biliard, pana la poker, faimosul jucator avea renumele de magician al jocurilor de noroc. Succesul lui era atat de rasunator, incat a ajuns sa primeasca interdictie in majoritatea cazinourilor din Las Vegas. In punctul sau culminant de glorie, Karas miza 100 000 de dolari pe o singura aruncare a zarurilor. Si pentru ca, in lipsa cumpatarii, un succes atat de grandios este urmat de un esec pe masura, Archie Karas a pierdut toti banii agonisiti in mai putin de 1 an, exact cum ii castigase, la cazino.



In concluzie, oamenii, inca din cele mai vechi timpuri, au cautat adrenalina si supsansul castigului, jucandu-si mana norocoasa in cele mai neobisnuite si hilare contexte. De cand s-au inventat pariurile sportive si jocurile de noroc, pariorii incearca sa faca cele mai acurate predictii pentru a-si maximiza profitul. Totusi, pentru a avea castiguri constante, detasarea emotionala, cunoasterea strategiilor de pariere, precum si a subiectului pe care pariezi, sunt esentiale.



Sursa imagine: https://www.shutterstock.com/download/confirm/1119304829?size=medium_jpg