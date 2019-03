TINERI REŢINUŢI DE POLIŢIŞTII NEMȚENI DUPĂ CE AU COMIS O SERIE DE INFRACŢIUNI

Poliţia municipiului Piatra Neamţ a acţionat cu efective mărite pentru identificarea, depistarea şi tragerea la răspundere a unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni. La data de 20 martie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ au reuşit identificarea şi reţinerea persoanelor bănuite de comiterea unei tâlhării la data de 8 decembrie 2018. Este vorba despre şase tineri, cu vârste cuprinse între 18 şi 20 de ani. În fapt, la data de 8 decembrie 2018, poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că un bărbat de 60 de ani, din Piatra Neamţ, a fost deposedat prin violenţă de mai multe bunuri. Din cercetări poliţiştii au stabilit că în timp ce se deplasa spre domiciliu, bărbatul ar fi fost lovit cu pumnii de către un grup de 4-5 tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 20 ani, care l-ar fi deposedat de produse alimentare în valoare de 50 de lei şi cheile locuinţei. În urma agresiunii, persoana vătămată a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii au reţinut cinci dintre aceştia (trei din Piatra Neamţ şi doi din Iaşi) fiind introduşi în arestul I.P.J. Neamţ pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie calificată. Din cercetări a reieşit că cei cinci tineri, având diferite participaţii, ar mai fi sustras în perioada 10-12 martie a.c., de pe raza municipiului Piatra Neamţ, 4 autoturisme şi alte bunuri, după cum urmează: *La data de 10 martie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi despre faptul că din sediul unei societăţii comerciale, persoane necunoscute au sustras mai multe bunuri şi un autoturism. În urma cercetărilor, poliţiştii au identificat doi tineri de 19 ani şi 20 de ani, din Iaşi, şi unul de 18 ani, din Piatra Neamţ, bănuiţi de comiterea infracţiunii de furt calificat. Poliţiştii au stabilit că în noaptea de 09/10 martie a.c., cei trei ar fi pătruns în sediul societăţii, de unde ar fi sustras două laptopuri, un DVR de la sistemul de supraveghere, un aparat foto digital, un aparat de sudură, 20 de acumulatori auto, 20 de catalizatoare, un flex, două truse cu scule, 4 seturi de jante şi alte bunuri, pe care le-ar fi transportat cu un autoturism sustras din curtea aceleiaşi societăţi. Ulterior, cei trei s-ar fi deplasat cu autoturismul, condus de către cel de 19 ani, din Iaşi (care nu deţine permis de conducere) la un centru de colectare a fierului vechi. Aici, ar fi vândut autoturismul unor tineri de 25 şi 29 de ani, ambii din Piatra Neamţ contra sumei de 500 de lei, cercetaţi în prezent sub aspectul comiterii infractiunii de tăinuire. Autoturismului a fost recuperat şi predat de către poliţişti persoanei vătămate. La data de 20 martie a.c., cei doi au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ care a dispus faţă de cel de 20 de ani arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar faţă de cel de 19 ani, măsura preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile. *La data de 12 martie a.c., Poliţia municipiului Piatra Neamţ a fost sesizată prin 112 despre faptul că la data de 11 martie a.c., persoane necunoscute au sustras trei autoturisme din curtea unei societăţi comerciale din Piatra Neamţ. În timpul cercetării la faţa locului, poliţiştii au identificat unul dintre autoturisme, abandonat pe o stradă din Dumbrava Roşie. Poliţiştii au continuat cercetările şi au stabilit că în noaptea de 11/12 martie a.c., doi tineri de 18 şi 20 de ani, din Piatra Neamţ, ar fi pătruns într-un birou al societăţi comerciale de unde ar fi sustras un telefon mobil şi două autoturisme parcate în curtea societăţii, pe care le-ar fi condus pe drumurile publice din Piatra- Neamt, respectiv Dumbrava Rosie, fără a deţine permise de conducere. În aceeaşi noapte, cei doi ar fi revenit în parcarea societăţii, iar tânărul de 20 de ani ar fi sustras un alt autoturism. Astfel, la data de 19 martie a.c., poliţiştii au dispus faţă de tânărul de 18 ani reţinerea pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat şi conducere a unui vehicul fara permis de conducere, fiind introdus în arestul IPJ Neamt. În cadrul cercetărilor au fost desfăşurate cinci percheziţii la locuinţele persoanelor vizate. Poliţiştii au reuşit până în prezent recuperarea a a două autoturisme şi a peste 60 la sută din contravaloarea prejudiciului creat.