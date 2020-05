Polițiștii au depistat în trafic un tânăr din Piatra Neamț, aflat sub influența substanțelor psihoactive. La data 28 mai a.c., în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Petru Movilă din Piatra Neamț. Întrucât conducătorul auto manifesta un comportament suspect, fiind incoerent în mișcări și vorbire, poliţiştii au procedat la testarea acestuia cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând o valoare pozitivă pentru Cannabis. Bărbatul a fost condus la centrul de permanență, unde i-au fost prelevate mostre biologice, în vederea stabilirii prezenței substanţelor stupefiante. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.