ȚIGARETE FĂRĂ DOCUMENTE DE PROVENIENȚĂ ȘI DE CONTRABANDĂ, DESCOPERITE DE POLIȚIȘTII NEMȚENI

La data de 26 ianuarie , poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au depistat in trafic, o femeie de 43 de ani, din Iasi, care transporta cu autoturismul, tigarete. La controlul efectuat de politisti, femeia nu a putut prezenta documente justificative care sa ateste provenienta acestora. In continuare politistii au luat masura ridicarii in vederea confiscarii a intregii cantitati de tigarete, respectiv 29.200 tigarete, iar femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda, conform Legii nr. 12/1990. La aceeasi data, politistii biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Piatra Neamt au efectuat o actiune in piata Darmanesti, in vederea combaterii contrabandei cu tigari. Astfel, la o femeie de 33 de ani, din Piatra Neamt, politistii au descoperit 1080 de tigarete, fara timbru, susceptibile a fi provenite din contrabanda. Intraga cantitate de tigarete a fost ridicata in vederea confiscarii, fata de femeie cercetarile fiind continuate sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda, conform legii nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei.