Tarif redus la consultaţie şi 10% reducere la operaţie prin Campania “Împreună pentru nemţeni”

Oamenii sunt sufletul oricărei colaborări, iar atunci când doi medici dedicaţi profesiei şi aplecaţi spre nevoile pacienţilor se întorc pe meleagurile natale şi conlucrează spre binele comunităţii regionale, rezultatele favorabile nu întârzie să apară. Aşa s-a născut colaborarea între dr. oftalmolog Cristina Ghindea, medic chirurg pietrean specializat la Cluj, cu renume nu doar pe plan local, ci şi national, şi dr. Adina Ioana Todireasa, care şi-a deschis la Târgu Neamţ, în oraşul său natal, un cabinet de oftalmologie echipat la standarde europene, singurul din zonă dotat cu Tomograf ocular. Prin această colaborare, pacienţii diagnosticaţi cu cataractă la cabinetul dr. Adina Todireasa vor fi transportaţi gratuit la Piatra Neamţ, pentru a fi operaţi de dr. Cristina Ghindea, în cadrul Clinicii oftalmologice “Cristal Vision”. Pentru controale ulterioare pacientul se va prezenta tot la cabinetul medical unde a fost consultat initial, la Târgu Neamţ, astfel încât drumurile către un alt oraş să fie cât de mult limitate. “Am demarat Campania “Împreună pentru nemţeni” cu scopul de a întregi, pe cât se poate, serviciile oftalmologice oferite nemţenilor, încercând să ajungem cât mai aproape de fiecare, şi fizic, şi la figurat, pentru ca ei să acceadă la cele mai noi echipamente medicale şi metode de diagnostic şi intervenţie. Ne dorim ca în acest fel, să le putem uşura viaţa, oferindu-le şansa la o vedere mai largă şi mai clară”, a declarat dr. Cristina Ghindea. “La noi au ajuns foarte mulţi târgnemţeni care băteau drumul până la Piatra Neamţ pentru consultaţii, pentru controale, pentru că ni s-a dus vestea inclusiv în acest orăşel minunat, şi atunci m-am gândit să deschid un punct de lucru pentru a fi mai aproape de ei. Când eram pregătită să fac acest pas, am aflat de doamna doctor Adina Todireasa, un om deosebit, cu un grad de profesionalism înalt, şi atunci mam gândit: de ce să nu colaborăm?! De ce să deschid eu punct de lucru, când doamna doctor deja este aici, târgnemţenii deja sunt norocoşi că o au în mijlocul lor şi putem crea această colaborare, pentru ca serviciile de calitate începute de dumneaiei, dacă e nevoie să se încheie printr-o intervenţie, aceasta să se încheie la Piatra Neamţ. În acest fel, gama de servicii oferită pacientului este mai largă şi mai facilă. Colaborarea cu doamna doctor Todireasa este una foarte strânsă, fiecare caz este discutat în parte, astfel încât să-i găsim soluţiile optime”, a subliniat dr. Ghindea. Ideea transportului gratuit a venit după o experienţă foarte bună pe ruta Paşcani-Piatra Neamţ. Tot printr-o colaborare cu un cabinet, pacienţii s-au declarat foarte mulţumiţi, iar numărul solicitărilor este în creştere, ducându-se vestea despre serviciile şi rezultatele Clinicii “Cristal Vision”, care are în dotare echipamente de intervenţie de ultimă generaţie. “Având o experienţă pozitivă, ne-am gândit să extindem această ofertă şi în oraşul Târgu Neamţ, şi credem că lucrurile vor merge foarte bine”, a conchid dr. Ghindea. În cadrul Campaniei “Împreună pentru nemţeni”, în cursul lunii iunie va fi aplicată o reducere de 20 de lei la consultaţia oftalmologică la cabinetul dr. Adina Todireasa din Târgu Neamţ tuturor pacienţilor care se prezintă cu un flyer primit în poştă, iar costul intervenţiilor chirurgicale de cataractă de care vor beneficia pacienţii trimişi la Piatra Neamţ va fi diminuat cu 10%.

Locuitorii oraşului de la poalele Cetăţii Neamţ şi din comunele limitrofe au, acum, privilegiul de a putea fi consultaţi şi investigaţi cu ajutorul celor mai performante echipamente medicale oftalmologice din zonă. Dr. Adina Ioana Todireasa, un om al locului, a revenit în Târgu Neamţ şi a deschis Cabinetul de oftalmologie ViDiS, pe care l-a dotat cu aparatură de ultimă generaţie, pentru ca pacienţii să poată beneficia de servicii de calitate. Iar pentru că-şi doreşte foarte mult să-i ajute pe târgnemţeni până la capăt, cei care au nevoie de operaţie de cataractă sunt ajutaţi să ajungă cât mai repede pe mâinile unui medic chirurg renumit. Printr-o colaborare născută din dorinţa de a-i ajuta pe pacienţi să beneficieze de intervenţie chirurgicală cât mai aproape de casă, dr. Adina Todireasa le recomandă târgnemţenilor diagnosticaţi cu cataractă să meargă la Clinica de Oftalmilogie “Cristal Vision” din Piatra Neamţ pentru a fi operaţi de dr. Cristina Ghindea, transportul tur-retur fiindu-le asigurat gratuit.

Reporter: Pentru început, aş dori să ne prezentaţi parcursul dumneavoastră profesional. Dr. Adina Todireasa: Am absolvit Facultatea de Medicină în anul 2013, am făcut rezidenţiatul la Iaşi, în cadrul Spitalului de Neurochirurgie, apoi am susţinut examenul de medic specialist şi de-atunci profesez în mediul privat. Rep.: Cum ati ales oraşul de la poalele Cetăţii Neamţ pentru a vă continua cariera?

Dr. Adina Todireasa: M-a ales el pe mine. Sunt originară din Târgu Neamţ. Dorinţa de a mă reîntoarce în Târgu Neamţ este mai veche. Mi-am dorit foarte mult să le ofer servicii medicale de calitate oamenilor mei, cum mi-e drag să le spun. Astfel, la sfârşitul anului trecut, am deschis un cabinet oftalmologic dotat cu aparatură de ultimă generaţie, care nu are concurenţă în zona Târgu Neamţ. Suntem singurii dotaţi cu Tomograf ocular, unul ultraperformant, care ne ajută să oferim servicii corecte, la standarde ridicate.

Rep: Care este grupa de vârstă predominantă în ceea ce priveşte adresabilitatea şi în ce proporţie este pus diagnosticul de cataractă?

Dr. Adina Todireasa: Avem pacienţi de la nou-născuţi până la seniori de 99 de ani, iar în funcţie de campaniile pe care le-am întreprins au predominat copiii, în luna adresată lor cu reduceri, a fost luna tinerilor, dar aş putea spune că, în general, adresabilitatea este crescută- zilnic în peste 50% dintre cazuri- pe segmentul de vârstă de peste 60 de ani.

Rep: Înţeleg că şi diagnosticul de cataractă este pus destul de des, având în vedere vârsta pacienţilor

Dr. Adina Todireasa: Aşa este. Unele persoane care se prezintă pentru prima dată la un control oftalmologic complet află că problema lor medicală, care se manifestă prin scăderea vederii, nu se poate rezolva cu ochelari, cum poate au sperat; primind diagnosticul de cataractă, sunt informate cu privire la stadiul în care se află această afecţiune, dacă poate fi temporizată până la intervenţia chirurgicală de înlocuire a cristalinului afectat. Am avut pacienţi care mai fuseseră şi la alte controale, dar până la mine nu au fost diagnosticaţi cu cataractă. “Primul pas este punerea diagnosticului corect”

Rep: Ce trebuie să ştie pacientul privitor la paşii pe care trebuie să-I urmeze pentru a-i putea fi îndepărtată cataracta prin intervenţie chirurgicală?

Dr. Adina Todireasa: Primul pas este punerea diagnosticului corect, apoi informăm pacientul în ce constă intervenţia chirurgicală, cât costă, cine-l operează, unde şi în ce constă recuperarea. După ce primeşte aceste informaţii, pacientul se sfătuieşte cu familia şi apoi solicită direcţionare. Şi iată că venim în întâmpinarea pacienţilor prin această colaborare demarată printr-o campanie menită să-i ajute să-şi rezolve problema mai rapede, cu transport gratuit la Piatra Neamţ, undei va opera medicul chirurg Cristina Ghindea, un doctor care şi-a câştigat un renume în Neamţ şi dincolo de graniţele judeţului. Chiar înainte să punem bazele acestei idei, pacienţii îmi cereau recomandări pentru doamna doctor Ghindea, auzind de realizările de excepţie ale dumneaie. De asemenea, oamenii nu mai vor să meargă foarte departe de casă. Vor să fie trataţi cât mai aproape, dacă au siguranţa că vor fi pe mâini bune. Iar eu le pot garanta acest lucru. Eu o recomandam şi înainte pe doamna doctor Ghindea, feedbackurile fiind foarte bune. “Pacientul pleacă foarte bine investigat, cu tomografie oculară şi biometrie”

Rep.: Pacienţii vor pleca la Piatra Neamţ cu dosarul medical gata completat, care va conţine inclusiv tipul de cristalin care le va fi pus?

Dr. Adina Todireasa: Parcursul de la punerea diagnosticului şi până la intervenţie ar putea fi considerat unul nu foarte uşor, pentru că presupune şi efectuarea unor analize medicale care să ateste că starea sănătăţii le permite trecerea printr-o operaţie. Trebuie subliniat că şi pacienţii cu afecţiuni cronice pot fi operaţi, dacă sunt stabilizaţi prin tratamente. Noi îi facem pacientului o tomografie oculară, cu ajutorul căreia identificăm dacă sunt şi alte probleme ale ochiului, care ar putea cauza scăderea suplimentară a vederii şi pot să scadă gradul de mulţumire după operaţie, astfel încât să putem informa corect pacientul care sunt aşteptările. Deci pacientul pleacă de la Târgu Neamţ cu date foarte clare, cu măsurătorile făcute pentru cristalin, numită biometrie, pentru a stabili ce tip de cristalin se va implanta, cu ce dioptrie. Prin stabilirea tipului de cristalin, pacientul va afla, cu exactitate, care sunt costurile, astfel încât la destinaţie, la Piatra Neamţ, nu vor fi luaţi prin surprindere, să li se adauge costuri suplimentare. Ne propunem să încurajăm pacienţii să facă mai repede pasul acesta, pentru că mulţi dintre ei tot amână intervenţia chirurgicală, fie pentru că aşteaptă să poată veni copiii să-i ajute cu transportul, fie că, dimpotrivă, nu ar dori să-şi deranjeze copiii pentru a-i duce la operaţie. De aceea, această oportunitate de a le asigura transportul, chiar în mod gratuit, este primită cu foarte mare apreciere din partea pacienţilor şi a aparţinătorilor acestora. “După operaţie, controalele vor fi efectuate la cabinetul din Târgu Neamţ”

Rep.: După ce vor fi operaţi, pacienţii vor trebui urmăriţi medical. Cine va asigura această continuitate?

Dr. Adina Todireasa: Pacienţii vor beneficia de controalele ulterioare intervenţiei la cabinetul meu din Târgu Neamţ, ceea ce contează foarte mult pentru ei, pentru că din nou evită deplasările costisitoare şi destul de inconfortabile în perioada post-operatorie. Astfel, se pot baza în continuare pe serviciile mele. Sunt încântaţi că nu trebuie să facă mai multe drumuri pentru controale. Şi evident, în cazul în care apare vreo problemă, mă pot găsi aproape şi destul de rapid. Cabinetul nostru este situate pe Bulevardul Ştefan cel Mare, bloc M1, scara B, la parter, în Târgu Neamţ, şi putem fi apelaţi la telefon 0770.904.634.

Interviu realizat de Geanina NICORESCU