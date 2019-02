TÂNĂR DE 25 ANI REȚINUT DE POLIȚIȘTII NEMȚENI

Un tânăr de 25 de ani, din Crăcăoani, a fost introdus de polițiști în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamț La data de 11 februarie , polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Tîrgu-Neamț au depistat și reținut un tânăr, de 25 de ani, din Crăcăoani, bănuit de comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. În fapt, la data de 19.02.2017, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe DN 15 C, în localitatea Crăcăoani, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum și soldat cu decesul unui bărbat, de 32 de ani, din Dobreni, și vătămarea corporală a unui tânăr de 25 de ani, din Crăcăoani, căruia i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe parcursul cercetărilor, tânărul le-ar fi precizat polițiștilor că autoturismul a fost condus de bărbatul din Dobreni. Întrucât existau suspiciuni cu privire la cele declarate de acesta, polițiștii au solicitat efectuarea unei expertize criminalistice în vederea stabilirii dinamicii producerii evenimentului. Totodată, a fost efectuată și o expertiză biocriminalistică pentru stabilirea profilului ADN, ce aparține conducătorului auto. În urma investigațiilor a reieșit că, cel bănuit de comiterea faptei este tânărul de 25 de ani, care la data de 19.02.2017 a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier pe DN 15 C, sub influența băuturilor alcoolice, având o îmbibație de 1,10 mg/l alcool pur în sânge. Fiindu-i probată activitatea infracțională, acesta a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Neamț, urmând ca astăzi să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Tîrgu-Neamț cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.