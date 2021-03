Despre apicultura se spune adesea ca este una dintre cele mai frumoase ramuri ale agriculturii, insa foarte putini dintre cei care isi doresc sa devina apicultori sunt constienti de complexitatea acesteia. In teorie lucrurile par simple mai mereu, insa de indata ce se trece la partea practica, totul se schimba radical. Desi albinele sunt niste vietati foarte harnice si vor face o buna parte din munca de unele singure, trebuie totusi avut in vedere ca intretinerea corespunzatoare a acestora este un proces mai amplu. Albinele au o biologie complexa, pe care orice apicultor trebuie sa o cunoasca in detaliu inainte de a se gandi la afaceri si profit de pe urma acestora, pentru ca , sa fim seriosi! Lucrurile ar fi mult prea simple daca totul s-ar rezuma la extragerea mierii si comercializarea acesteia.

Dincolo de aceste aspecte insa, apicultura ramane totusi un domeniu foarte profitabil, mai ales atunci cand lucrurile se desfasoara in mod corespunzator. La profitabilitatea acestei afaceri contribuie desigur si faptul ca lumea este din ce in ce mai constienta de faptul ca un stil alimentar sanatos, care include desigur numeroase alimente fara zahar (mierea fiind utilizata in schimb ca si un indulcitor natural), reprezinta un real benefiuciu pentru organism. Ba chiar mai mult decat atat, pana si celebra cafea este in prezent indulcita de foarte multe persoane cu ajutorul mierii. Haide asadar sa descoperim impreuna cativa pasi simpli de urmat de catre proaspetii apicultori.

Asimileaza cat mai multe informatii despre albine si apicultura.

Pentru a putea avea o afacere profitabila intr-un astfel de domeniu, este absolut esential sa te asiguri ca esti la curent cu toate informatiile ce au legatura cu aceasta ocupatie. In activitatea ta, te vei confrunta in mod cert cu diferite situatii in care va trebui sa reactionezi prompt, informatii vitale pe care le vei gasi cu siguranta in cartile de specialitate. Tot aici vei descoperi detalii si despre produsele care nu ar trebui sa ii lipseasca unui apicultor.

Achizitioneaza toate produsele de baza necesare unui apicultor.

Apicultura presupune o serie intreaga de activitati, pentru care vei avea nevoie in mod sigur de o serie de produse specifice, fara de care eficienta sau siguranta ta ar avea aspru de suferit. Astfel, din arsenalul unui apicultor, nu ar trebui sa lipseasca niciodata produse precum: Centrifuga, combinezonul apicol, afumatoarea, stupii sau hrana pentru albine reprezinta doar cateva exemple de produse care nu ar trebui sa iti lipseasca, chiar daca te afli la inceput de drum. Eficienta in activitatile desfasurate, depinde enorm de mult de fiecare dintre acestea.

Investeste in mod constant. Apicultura nu este foarte diferita de alte domenii de activitate atunci cand vine vorba despre investitii, astfel ca pentru a putea avea parte de productii cat mai bogate, este esential sa plantezi pomi si diferite plante pentru albine, ceea ce va duce in timp la cresterea semnificativa a productiei. Investind in albine in mod constant, in mod cert se va utea observa o crestere de la un an la altul, fapt pentru care este recomandat sa nu te opresti niciodata din a face acest lucru.