Sub amenințarea vântului puternic!

Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare de ploi și vânt

Nu scăpăm de vremea rea, asta după ce în ultimele zile, în Piatra Neamț, în unele cartiere vântoasa a rupt porțiuni de acoperișuri, așa cum s-a întâmplat și la un bloc din Precista, unde au fost desprinse bucăți de azbociment, punând în pericol trecătorii. Trecând de la acest aspect, conform informării Administrației Naționale de Meteorologie, până astăzi, la ora 11, vor fi precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului, care se vor manifesta în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. În aceste zone, precipitațiile vor depăși 10 l/mp și local 15-20 l/mp și vor fi sub formă de ploaie și lapoviță, dar temporar și pe arii relativ restrânse și sub formă de ninsoare. În regiunile sudice și sud-estice, vântul va avea intensificări, la rafală, și se vor atinge viteze între 45 și 55 km/h, iar pe litoral de până la 60- 70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor predomina ninsorile, se va depune strat nou de zăpadă, izolat mai consistent. Temporar vântul va avea viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.500 m de peste 70 km/h, zăpada va fi spulberată și ninsoarea viscolită. În Moldova, în perioada 12-25 martie, conform estimărilor realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, media temperaturilor maxime va fi de 7-9 grade Celsius până în data de 15 martie, valori apropiate de normalul termic al perioadei. În intervalul 16 -18 martie, vremea se va încălzi astfel încât această medie va atinge 18-19 grade Celsius. Ulterior, deși în ușoară scădere, media temperaturilor maxime, de 12-14 grade Celsius, va fi ușor mai ridicată decât în mod normal în ultima decadă a lunii martie. Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -1 și 4 grade Celsiu, exceptând noaptea de 13 martie, când această medie va fi de -3 grade Celsius. Se vor semanala precipitații predominant sub formă de ploaie, cu probabilitate mai mare în data de 12 martie și intervalul 14-16 martie, precum și în unele zile ale celei de-a doua săptămâni.

V. ANDRIEȘ