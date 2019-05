Studiu: Ce spune culoarea masinii despre personalitatea si tiparul comportamental al posesorului?

Psihologii atesta faptul ca preferinta pentru anumite culori in vestimentatie, accesorii, amenajari interioare, dar si in alegerea automobilului personal, are profunde conotatii psihologice, oferind indicii relevante despre personalitatea si trasaturile comportamentale ale individului. Teoria culorilor, folosita in marile industrii precum moda, marketing etc., sustine faptul ca o anumita nuanta trezeste stari emotionale specifice, influentand, astfel, in mod direct actiunile si comportamentul persoanei.

Marile reprezentante auto ofera clientilor consultanta specializata axata pe psihologia culorilor si impactul urias pe care acestea il au asupra dispozitiei posesorului dar si asupra modului in care acesta este perceput in societate. Asadar, nuanta masinii nu ar trebui sa se rezume doar la o chestiune de preferinta personala, ci ar trebui sa fie o decizie asumata, congruenta cu stilul nostru de viata, statutul spre care tindem si dinamica noastra personala si sociala.



1. Alb/Negru.

Aflate la poli opusi, cele doua non-culori raman in topul preferintelor proprietarilor de automobile. Conform statisticilor, albul este prima optiune a soferilor cand isi doresc sa-si achizitioneze o masina noua, urmata imediat, pe locul doi, de negru. Fie ca vorbim de alb sau de negru, ne gandim imediat la eleganta simplitatii, la rafinament, bun gust, o autoritate tacita fara pretentii de a se face remarcata cu orice pret. In timp ce albul este asociat cu puritatea, cu ideea de curat, negru se afla la spectrul opus, fiind asociat cu misterul, nonconformismul si puterea.



Fatete ale aceleiasi monede, albul si negru denota o personalitate perfectionista, pretentioasa cu inclinatie catre rafinament si lux. Cele doua non-culori scot in evidenta designul, accesoriile si modul in care e intretinuta masina, ceea ce impune ca aceasta sa arate impecabil pana in cel mai mic detaliu. Pentru a achizitiona un nou set de anvelope verifica oferta aici , si alege-le pe acelea care vor complimenta modelul si culoarea masinii tale.



2. Rosu.



Rosu este culoarea pe care o remarci cel mai usor dintr-o multitudine de alte nuante. Asociata cu puterea, pasiunea si efervescenta, aceasta culoare dezvaluie in mod clar dorinta individului de a fi in centrul atentiei. Fie ca vorbim de un rosu aprins sau o nuanta mai rafinata de burgundy, posesorul unei masini rosii, are o fire charismatica, joviala, isi doreste influenta si putere sociala, confirmata in mod constant de “aplauzele” si fascinatia publicului.



3. Albastru.



Aceasta culoare este preferata in marile companii si institutii in care predomina disciplina si sistemele clare de functionare. Preferinta pentru o masina albastra dezvaluie o fire calma, disciplinata care activeaza cu succes in cadre predefinite construite dupa reguli si norme exacte. Albastrul inspira incredere, profesionalism si stabilitate.



4. Verde/Maro.



Nuante inspirate din vesmanstul padurii si al pamantului, verdele si maroul ne duc cu gandul la naturalete, expansivitate si desprindere de artificial si rol social. Folosite cu precadere pentru masinile de teren, cele doua nuante se potrivesc persoanelor cu spirit de aventura, carora le place sa calatoreasca si sa se bucure de frumusetea si diversitatea naturii. Firi rationale, pragmatice, posesorii unei masini maro sau verde inchis nu au nevoie de reguli predefinite din exterior sau de un sistem care sa-i tina inchisi in siguranta si confort, deoarece isi asuma pe deplin propriile alegeri, dorinte si limitari.



Asadar, in ceea ce priveste alegerea unei masini, dincolo de modelul si specificatiile sale tehnice, culoarea este un alt aspect extrem de important, care ar trebui aleasa subiectiv, in asa fel incat sa se plieze pe tipul de personalitate si natura afectiva a posesorului.

Sursa imagine: Shutterstock.com