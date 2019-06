Stiai ca peste 80% dintre romani sufera de sensibilitate dentara si afectiuni gingivale? Iata care sunt simptomele si cum previi complicatiile

Dintii sunt cei care fac multe probleme romanilor. Sau lipsa acestora! Si nu e de mirare, avand in vedere ca mereu suntem codasii Europei cand vine vorba de igiena orala. Adica…de spalatul pe dinti! Datele din 2011 aratau ca 19% dintre romani nu se spalau deloc pe dinti, iar in 2012 un roman termina intr-un an cam un tub de pasta de dinti. Datele prezentate in 2018 arata ca un roman consuma in medie 1 tub si jumatate de pasta de dinti intr-un an de zile.

Cu toate ca in sondajele de opinie relizate de diverse organizatii, 90% dintre romani afirma ca realizeaza importanta periajului dentar, totul ramane la nivel de teorie.



Cariile netratate pot afecta intregul organism!



Recomandarile specialistilor sunt ca macar 1 data pe an sa mergi la un control stomatologic, si la un detartraj. E bine sa stii ca stomatologia din Bucuresti Cisomedical ofera astfel de servicii.Tratamentele dentare nu sunt printre cele mai ieftine, dar sanatate trebuie pusa pe primul plan. Cariile netratate pot provoca in timp boli de inima, infectii respiratorii, boli renale, diverse complicatii la femeile insarcinate si lista poate continua. Medicii spun ca este important sa prevenim bolile si acest lucru nu se poate realiza decat prin controale periodice. In plus, dintii sanatosi sunt si frumosi. Odata ajuns in cabinetul stomatologului vei gasi solutii la toate problemele legate de dintii tai.

Dacai ai suferit, inca din copilarie, din cauza faptului ca ai avut dintii nu tocmai de vedeta, ci putin unul peste celalalt, un aparat dentar modern iti poate fi de folos. Nu trebuie sa iti faci griji din cauza faptului ca nu vei arata bine. In ziua de astazi exista aparate dentare care sunt aproape invizibile.



Sangerarea gingiilor, respiratia urat mirositoare si dintii sensibili sunt cele mai comune afectiuni



Tratate din timp, acestea reduc considerabil din riscuri si neplaceri. Trebuie sa ai grija si sa tii cont de faptul ca dintii tai depind de tine si de cat de responsabil esti. Nu e acelasi lucru sa ajungi la 40 de ani cu dintii pusi ori cu placa sau sa se intample acest lucru la 80 de ani.

Sangerarea gingiilor nu este un lucru normal, nici daca se intampla in timpul periajului ori atunci canf folosesti ata dentara. Nu astepta sa ajungi la medic atunci cand nu vei mai putea de durere, pentru caa vei avea nevoie de tratamente mai complicate si, bineinteles, mai costisitoare!

Respiratia urat mirositoare poate avea mai multe cauze, dar cel mai adesea, de vina este halitoza. O afectiune cauzata de igiena dentara defectuoasa. Mirosul este provocat de resturile de mancare ramase in orificiul bucal, care intra in descompunere. E foarte important ca atuunci cand te speli pe dinti sa iti cureti si limba! Apa de gura va trata doar pentru cateva minute sau ore aceasta problema. O igiena corespunzatoare alaturi de sfaturile medicului te pot scoate din incurcatura daca esti in aceasta situatie.

Sensibilitatea dentara este determinata de multe ori de gingiile care se retrag sau de deteriorarea smaltului. Cel mai bine este sa mergi la medic pentru o consultatie si pentru a fi sigur de corectitudinea diagnosticului.

Nu uita faptul ca bolile dentare netratate la timp pot duce in timp la dureri groaznice, la pierderea danturii sau deteriorarea iremediabila a acesteia. Asadar, mergi regulat la dentist si zambeste!