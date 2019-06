ȘOFERI DEPISTAȚI ÎN TRAFIC, FĂRĂ PERMIS ȘI SUB INFLUENȚA BĂUTURILOR ALCOOLICE

Ieri-dimineață, în jurul orei 08.00, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au depistat în trafic un bărbat de 42 de ani, din Iași, care conducea un autoturism pe pe DN2-E85, în localitatea Secuieni. Din verificările efecuate de polițiști a rezultat faptul că acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule. Cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere. La data de 12 iunie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Piatra Neamț au intervenit la un accident rutier, soldat numai cu pagube materiale. La fața locului a fost identificat un bărbat de 52 de ani, din Botoșani, care a condus o autoutilitară pe strada 1 Decembrie 1918 din Piatra Neamț, a pierdut controlul asupra vehiculului, moment în care a acroșat un autoturism staționat. În urma testării alcoolscopice, rezultatul a indicat o valoare de peste 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii au demarat cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul influenţa alcoolului. În aceeași zi, polițiștii din cadrul Poliției orașului Roznov au depistat pe DJ 156 A, un autoturism condus de către un tânăr de 20 de ani, din Păstrăveni. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere. Față de tânăr, cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.