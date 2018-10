Sfafful naţional al PMP s-a întâlnit la Durău

Rolul viitorilor parlamentari europeni PMP va fi acela de a vorbi Europei despre unirea Basarabiei cu România

Consiliul Executiv Naţional(CEN) al PMP, care a avut loc ieri, la Durău, a pregătit strategia pentru alegerile euro-parlamentare din primăvara anului viitor în vederea conturării unei liste de candidaţi care să poată susţine proiectul de ţară pe care PMP şi l-a propus: unirea Basarabiei cu România.

„CEN este un for care dezbate chestiuni legate de priorităţile partiului în următoarea perioadă iar astăzi, la Durău, vom lua decizii importante în legătura cu strategia partidului pentru alegerile europarlamentare”, a spus preşedintele PMP, Eugen Tomac.

„ Ţinta noastră este să avem o listă pe care s-o prezentăm cetăţenilor, obiectivul nostru este să trimitem la Bruxelles cei mai pregătiţi oameni policiti, capabili să reprezinte interesele României. PMP merge cu subiectul Unirii Basarabiei cu România la Bruxelles, vom discuta despre această strategie la acest Consiliu Naţional. Până la sfârşitul anului, trebuie să avem o strategie în acest sens. Teritoriile de dincolo de Prut sunt pământuri româneşti şi cine nu are curajul să discute despre acest subiect, înseamă că îi place să trăiască în logica lui Hitler şi Stalin”, a precizat Tomac.

Ieri, la Durău, s-a discutat şi despre această listă şi criteriile care vor sta la baza definitivării ei. În mod sigur, spune preşedintele PMP, Neamţul va avea un candidat, pentru că între filialele partidului, Neamţul este considerat un judeţ performant.

„Vrem să le spunem nemţenilor că am venit aici, la Durău, din respect pentru ei şi pentru organizaţia PMP Neamţ dar şi pentru faptul că noi credem că este foarte important ca partidele politice să iasă din sedii, iar discuţiile să fie deschise”, a spus Tomac.

Cât despre venirea la Neamţ, preşedintele Mişcării Populare Neamţ, Bogdan Gavrilescu, a spus că prezenţa CEN-ului la Neamţ este de ajutor pentru partid, „iar cei din Neamţ, în special cei din Neamţ, trebuie să vadă că PMP umblă în toată ţara şi suntem interesaţi să creştem, şi să creştem sănătos”.

La fel de mulţumit de vizită este şi şeful său direct, Eugen Tomac: „Pentru noi această zi este foarte importantă şi-i mulţumesc colegului şi prietenului Bogdan Gavrilescu pentru această şedinţă de astăzi”.

La conferinţa de presă au mai participat, pe lângă cei doi lideri, Ioana Constantin – secretar general, Severica Covaciu – senator. În sală au fost prezenţi mai mulţi membri PMP, printre care Cristian Sauciuc, Ionuţ Moroşanu – directori la Salubritas, respectiv Parking, şi ex consilierul local Marius Ghineţ.