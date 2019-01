Semne bune anul are: Agricultori pentru Spania și Marea Britanie

La începutul acestui an, rețeaua EURES România are vacante sute de posturi la cules de fructe peste hotare Început de an promițător pentru nemțenii care vor să lucreze peste hotare, fiindcă Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin rețeaua EURES România dispune de sute de posturi în agricultură. Slujbele sunt oferite de angajatorii din Spania și Marea Britanie pentru o perioadă de timp determinată. În primul caz, firmele iberice vor 100 de femei și 50 de bărbați la cules fructe și la ambalat în depozit. Grupul de firme iberic este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializării merelor, cireșelor, nectarinelor, caiselor și a altor fructe. Angajații vor munci la câmp deschis și în fabrică, respectiv la aranjarea fructelor în lăzi și caserole. Leafa primită va fi de 6,25 de euro brut pe oră. Perioada contractului va fi între lunile aprilie și septembrie, cu posibilitate de prelungire până în noiembrie 2019. Pentru locuință și utilități, firma va reține 10% din salariu. Contractul de muncă se va semna în Spania, asta după înscrierea în sistemul de securitate socială. O altă ofertă EURES vine tot de la o firmă spaniolă, care vrea să încadreze 50 de români în agricultură, care să lucreze la cules de fructe, respectiv căpșuni, afine și necatarine. Doritorii vor primi câte 38 de euro pe zi. Contractul se va desfășura în perioada februarie – iunie 2019. În afară de aceste oportunități de angajare, mai există încă 100 de posuri vacante în agricultură, însă de această dată în Marea Britanie, la cules de căpșuni și zmeură. În acest caz, angajatorul cere vorbirea limbii engleze. Leafa primită va fi în funcție de vârsta lucrătorilor. Firma va asigura cazare în cadrul fermelor.

V. ANDRIEȘ