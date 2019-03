Semnal editorial: „Ce anume îl învățați pe copilul meu?”, de dr. Miriam Grossman

Recomandăm cititorilor noştri cartea „Ce anume îl învățați pe copilul meu?”, apărută la Editura Provita Media, carte semnată de Miriam Grossman, medic psihiatru american, specialist în psihiatria adolescentului și a copilului, carte dedicată părinților, tutorilor, profesorilor și tuturor celor care lucrează cu copiii. După cum mărturiseşte autoarea, lucrarea a fost scrisă după ani de cercetare alături de studentele dintr-un mare centru universitar din SUA, Universitatea din California, Los Angeles (UCLA), și după ani de cercetări în bibliotecă, în care renumitul medic psihiatru și-a dat seama că ceea ce se studiază la disciplina „educație sexuală” în școlile din SUA este complet diferit față de ceea ce reflectă realitatea. Concluzia autoarei este că, în urma promovării educaţiei sexuale în şcoli, bolile cu transmitere sexuală în rândul tinerilor cresc, cu toate noile instrucțiuni ale educatorilor de educație sexuală pentru „sex mai protejat”, la fel și problemele emoționale.

Copiii, manipulaţi să adopte un anumit stil de viaţă

„Singura filozofie care stă la baza așanumitei «educații sexuale» este promovarea unei «sexualități deschise», «pozitive», cu oricâți parteneri, indiferent de gen și exprimarea sexualității la orice vârstă. Dar această filozofie, ne avertizează dr. Miriam Grossman, nu are nimic de-a face cu sănătatea și siguranța copiilor. Copiii sunt pur și simplu manipulați să adopte un mod de viață din care e foarte greu să mai iasă, prețul fiind sănătatea lor fizică și emoțională. Părinții din România vor spune, la finalul lecturii acestei cărți: copiii noștri sunt norocoși pentru că sunt scutiți de ororile unui asemenea tip de «educație»”, precizează editorii. Soluția dr. Miriam Grossman pentru viitor: „Dacă prioritatea [educatorilor de educație sexuală] este sănătatea copiilor noștri, ei trebuie să se concentreze pe lupta împotriva herpesului și a sifilisului, nu pe sexism și homofobie. Ei trebuie să se maturizeze, să-și scuture mentalitatea din anii ’60 ai secolului trecut și să intre în secolul al XXI-lea. Apoi trebuie să răspundă acestei catastrofe, declarând război comportamentului sexual al adolescenților. Da, război – tot așa cum am declarat război fumatului, alcoolului și grăsimilor trans. Încetați să mai promovați ideea prost-concepută că deschiderea și explorarea sexuală sunt sănătoase. Acest lucru nu a fost adevărat niciodată și sigur nu e adevărat nici acum, când bacteriile și virușii genitali infectează aproximativ un tânăr la fiecare 3,5 secunde. […] E timpul să dăm la gunoi programele SIECUS și ale Planned Parenthood, împreună cu site-urile recomandate de ei și s-o luam de la capăt, de la zero. Educația sexuală din secolul al XXI-lea trebuie să aibă o singura agendă: să-i păzească pe copii de suferința emoțională și fizică inutilă”. Miriam Grossman a început să scrie volumul „Ce anume îl învățați pe copilul meu?”, în calitate de cercetător principal la Institutul de Politici „Clare Boothe Luce”. După apariția ultimei sale cărți „Neprotejată: un psihiatru dintr-un campus universitar dezvăluie modul în care corectitudinea politică pune în pericol toți studenții”, publicată în noiembrie 2006 de Editura Sentinel (Penguin), dr. Miriam Grossman a dat interviuri la peste 150 de posturi de radio, TV, la știri sau show-uri TV. Cronici apreciative despre lucrarea dr. Miriam Grossman au apărut în „The Wall Street Journal”, „National Review”, „The Weekly Standard”, „The American Spectator”, Townhall.com, NewMax.com și în alte publicații. „Dr. Miriam Grossman este un far strălucitor, îndrăzneț, dar solitar, care dezvăluie avalanșa de falsități ale educației și consilierii sexuale, ce periclitează sănătatea fizică și emoțională a copiilor noștri, corupându-le viitorul. Acesta este un semnal de alarmă, care trebuie să ajungă la toți părinții, și un antidot pe care tinerii îl pot utiliza împotriva așa-zișilor experți care îi pot îndoctrina.” (Nicholas A. Cummings, dr. în filozofie, dr. în științe, fost președinte al Asociației Psihologilor Americani) Cartea „Ce anume îl învățați pe copilul meu?” costă 15 lei şi poate fi procurată de la Editura „Provita Media”. (https://provita.ro)

Irina NASTASIU