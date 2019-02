„Seara mărturisitorilor”, la Muzeul de Istorie şi Arheologie

Sub genericul „Seara mărturisitorilor”, Muzeul de Istorie şi Arheologie a găzduit, sâmbătă, lansarea volumului „Cei 13 care m-au salvat”, de Claudiu Târziu, volum care a văzut lumina tiparului recent, la Editura ROST.

Evenimentul a fost organizat de Liga Părinţilor pentru Educaţie şi Editura ROST, între vorbitori numărându-se scriitorul Adrian Alui Gheorghe, pr. Gabriel Pintilie, criticul Adrian G. Romila, publicistul Claudiu Târziu şi istoricul Mihaela-Cristina Verzea.

Volumul este alcătuit din evocări, interviuri și documentare despre și cu 13 personalități exemplare: Petru C. Baciu, Petru Velescu, Gheorghe Grigoraș, Ioan Belciu, Virgil Velescu (toți băcăuani), Marcel Petrișor, Avva Iustin Pârvu, Neculai Popa, Părintele Gheorghe Calciu, Demostene Andronescu, Ion Gavrilă Ogoranu, Vlădica Bartolomeu Valeriu Anania, Vasile-Jacques Iamandi.

„Claudiu Târziu revine la Piatra-Neamţ, pentru că în urmă cu exact 10 ani, în aceeaşi zi de 16 februarie, la Teatrul Tineretului vorbeam, împreună cu Claudiu Târziu, pe tema «Din temniţe spre sinaxare», de faţă fiind şi Grigore Caraza, care era exemplul viu al temei în discuţie. În această seară, Claudiu Târziu ne propune o carte zguduitoare, pe care am citit-o pe nerăsuflate, care are şi un titlu provocator: «Cei 13 care m-au salvat». Dacă e să ne gândim fiecare în parte, în această viaţă am avut de-a face cu toţii cu astfel de întâlniri spectaculoase, salvatoare”, a spus, în deschiderea evenimentului, scriitorul Adrian Alui Gheorghe.

„Citim cartea lui Claudiu Târziu în egală măsură zâmbind şi lăcrimând, pentru că trezeşte în sufletul nostru în primul rând sentimente de admiraţie, compasiune, tristeţe şi bucurie, dar şi de speranţă. Jurnalistul Claudiu Târziu adună în această carte articolele pe care domnia sa le-a publicat în ultimele două decenii, cu preponderenţă în revistele «Rost» şi «Formula AS», exersând, practic, profesionalizarea scrisului istoric. Această carte este un dialog între lumea lor, a celor care au ales să se jertfească, să se sacrifice în viaţă şi astfel s-au salvat în istorie, şi lumea noastră, a celor conştientizează, pe zi ce trece, că trăim într-o lume decadentă din punct de vedere moral”, a subliniat dr. Mihaela Verzea.

„Cred că trebuie să oferim tinerilor repere…”

„Dincolo de dimensiunea ei istorică evidentă, cartea propune o galerie de 13 portrete foarte personale ale unor oameni pe care autorul i-a cunoscut, toţi având în comun lupta personală cu regimul comunist. Sunt cei care, prin atitudinea lor verticală, i-au ţinut o lecţie de demnitate şi de adevărată etică şi, prin aceasta, l-au salvat, în sensul că i-au prezentat, printr-un exemplu viu, o lecţie de valoare. În cazul unor asemenea poveşti despre suferinţă, marginalizare, tortură, privare de libertate, prietenie autentică, păstrarea demnităţii, atunci când tăvălugul statului trece peste tine trebuie să prevaleze etica şi nu estetica. În cazul acestor poveşti, ceea ce contează e adevărul şi nu frumuseţea lor”, a subliniat criticul Adrian G. Romila.

„Ideea acestei cărţi este de a oferi repere, selectate după nişte criterii personale. Pe aceşti oameni i-am cunoscut, am fost foarte apropiat de ei, cu ei am trecut prin multe momente frumoase, alături de ei am trăit anumite emoţii şi de la ei am învăţat câteva lucruri esenţiale. În primul rând, le datorez unora dintre ei întoarcerea mea la Hristos, adică întoarcerea pe o cale firească, a Bisericii, în căutarea mântuirii. Tot ei m-au învăţat să citesc istoria recentă, cu maximă atenţie, şi să încerc să văd printre rânduri şi dincolo de pojghiţa oficială. De asemenea, ei mi-au dat o serie de repere culturale, morale, care mă ajută să discern în realitatea politică şi socială, astfel încât să nu cad în tot felul de înşelări. Cred că trebuie să oferim tinerilor repere care să-i ţină curajoşi, întăriţi, puternici, care să le alimenteze dorul de a face ceva pentru comunitate, nu pentru sine, care să le explice că nu putem abandona cu toţii moşia, pentru că asta înseamnă să avem o mentalitate de sclavi”, a subliniat scriitorul Claudiu Târziu.

Lansarea de carte a fost urmată de un moment de muzică și poezie, în interpretarea artistelor Ana-Maria Popescu şi Iustina Capșa, seara încheindu-se cu o sesiune de autografe.

Irina NASTASIU