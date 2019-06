Salvatori militari din Neamţ, Alba și Satu Mare câștigătorii etapei finale a competiţiei “Cel mai Puternic Pompier”

La categoria juniori, sub 30 de ani, cel mai puternic pompier a fost reprezentantul ISU Neamţ, sergent major Andrei Băluşescu

Pompieri din Neamț, Alba și Satu Mare sunt câştigătorii etapei finale a competiţiei “Cel mai Puternic Pompier”, desfăşurată pe trei categorii de vârstă, organizată, miercuri şi joi, la Alba Iulia.



Un pompier din Alba, Avram Mihai, este, pentru al doilea an consecutiv, “cel mai puternic pompier” din ţară la cea mai disputată categorie, cea între 30 şi 40 de ani. Plutonier major Avram Mihai, care anul trecut a ocupat locul al doilea la concursul internaţional “Cel mai Puternic Pompier”, desfăşurat în Ungaria, a fost urmat de pompieri militari din Dolj şi Harghita.



La categoria peste 40 de ani, “cel mai puternic pompier” a fost declarat câştigător plutonier adjutant Gheorghe Cardoş, de la ISU Satu Mare. Podiumul a fost completat de pompieri din Neamţ şi Braşov.



La categoria juniori, sub 30 de ani, cel mai puternic pompier a fost reprezentantul ISU Neamţ, sergent major Andrei Băluşescu. Pe următoarele două locuri s-au clasat pompieri din Sibiu şi Botoşani.



Au fost acordate şi premii speciale, pentru fair play şi pentru cel mai vârstnic concurent – un pompier de 49 de ani.



La proba pe echipe, locul I a fost adjudecat de ISU Alba. Au urmat echipele ISU Hunedoara şi ISU Sibiu.



Peste 120 de salvatori militari din 26 de judeţe s-au întrecut, timp de două zile, la Alba Iulia, pentru titlul de “Cel mai puternic pompier”, competiţie desfăşurată în Piaţa Toboşarului din Cetatea Alba Carolina. Pompierii militari au susţinut trei probe practice, două individuale şi una pe echipe (ştafetă). Ei şi-au demonstrat abilităţile, pe o căldură sufocantă, în utilizarea furtunului de refulare, ridicarea greutăţilor şi parcurgerea unor obstacole dificile.



De menţionat că probele sunt adaptate după cele ale concursurilor sportive internaţionale ale pompierilor organizate la Jocurile Mondiale ale Poliţiştilor şi Pompierilor.



Acest concurs are ca obiective, potrivit organizatorilor, dezvoltarea şi perfecţionarea aptitudinilor şi deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, evaluarea nivelului de pregătire a capacităţii de intervenţie a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi popularizarea, în rândul cetăţenilor, a unor aspecte din activităţile desfăşurate de pompierii militari.



Premiile au constat în cupe, medalii, diplome, dar şi în bani şi accesorii pentru pompieri.



Etapa finală a concursului a fost organizată de către ISU Alba, Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România şi Asociaţia CTIF din România, în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia.