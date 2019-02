Rock&Evergreen de Valentin ! – Leo Iorga & Pacifica / Live la Cocoşul de Aur

„După ani şi ani”, s-au întors! Imediat după ziua Sfântului Valentin, vineri, 15 februarie, începând de la orele 21, la Restaurantul Unic Piatra Neamţ, se va desfăşura concertul Rock&Evergreen de Valentin ! – Leo Iorga & Pacifica / Live cu: LEO IORGA, (ex: CARGO si COMPACT), impreuna cu TEO BOAR si VLADY CNEJEVICI (membrii ai trupelor:( PASAREA COLIBRI, MIRCEA BANICIU & BAND, MIRCEA RUSU BAND), formeaza impreuna trupa LEO IORGA & PACIFICA. In aceasta formula interpreteaza atat hiturile rock ale anilor 80’, 90’:”Trenul pierdut”, “Ma voi intoarce”, “Sa te gandesti din cand in cand la mine”,”Singur in noapte”, “Cine esti tu oare?”,”Mi-e tare dor de tine”,”Fata din vis”,“Prea mici sunt cuvintele”,“Erata”,“O alta tacere”, cat si hituri internationale. Suport artist : 40 ron / persoana Evenimentul este organizat de Organizat de Asociatia Kilometrul De Cultura, Leo Iorga şi Pacifica.