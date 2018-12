REŢINUT 24 ORE PENTRU CONDUCERE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI

La data 16 decembrie , polițiștii Serviciului Rutier Neamț au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 46 de ani, din Săvinești, sub aspectul comiterii infracţiunii de conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului. În fapt, la data de 16 decembrie, în jurul orelor 10.00, bărbatul a fost depistat de polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe DJ 156 D, din Roznov, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de peste 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În urma audierilor, bărbatul a fost reținut de polițiști și introdus în Centrul de Reținere și arestare Preventivă a I.P.J. Neamț