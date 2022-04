Renovarea baii reprezinta un proiect complex, care necesita atentie si multa munca. Indiferent ca doresti sa inlocuiesti corpurile uzate cu altele moderne, sau ca vrei o baie complet noua, ai nevoie de un plan bine pus la punct care sa te ajute in tot acest proces.

Iata cum poti planifica o renovare completa a baii in cativa pasi simpli, fara prea multe batai de cap.

1. Stabilirea obiectivelor pentru reamenajarea baii

Inainte de a te apuca propriu-zis de lucru, este bine sa incepi cu fixarea obiectivelor potrivite. Acesta este doar un prim pas catre dezvoltarea unui proiect de succes. Daca iti doresti renovarea completa a baii, atunci ar trebui sa iei in calcul si angajarea unei echipe de profesionisti. In plus, un plan care functioneaza presupune stabilirea bugetului, o parte importanta, dar adesea trecuta cu vederea. Fixarea din timp a unui buget presupune minimizarea oricarui stres financiar pe tot parcursul procesului de reamenajare.

2. Gasirea echipei potrivite

Pentru ca renovarea baii este un proces migalos, majoritatea oamenilor aleg o echipa profesionista pentru a se ocupa de acest lucru. Ideal este sa gasesti persoane care au experienta in tipul de reamenajare pe care il doresti si sa-i contactezi cat mai rapid pentru disponibilitate. Stabileste de la bun inceput toate detaliile proiectului, dar si cine va face reparatiile in cazul in care ceva se strica sau nu functioneaza corect. Pentru a evita neplacerile, este fundamental sa gasesti o echipa care se potrivește nevoilor proiectului și bugetului tau.

3. Folosirea unor materiale durabile

Alegerea unor materiale de calitate pentru instalatiile sanitare este un alt pas extrem de important. Sistemul de instalatii al unei bai este o retea complexa de tevi si fitinguri zincate, accesorii de scurgere si alte produse necesare pentru alimentarea cu apa, drenaj si canalizare. De aceea, este esential sa investesti in materiale de calitate si durabile in timp, cum sunt cele de la Shop-einstal.ro. Include pe lista de prioritati acest lucru si alege solutii potrivite pentru locuinta ta. Daca nu esti un maestru in arta instalatiilor, apeleaza la o persoana priceputa in acest domeniu, pentru a evita eventualele probleme.

4. Stabilirea designului si a finisajelor

O renovare reusita a baii nu poate fi completa fara alegerea unui design potrivit. Spatiul de depozitare si organizarea sunt elemente cheie asupra carora trebuie sa te concentrezi daca vrei sa te asiguri ca baia va satisface toate nevoile si dorintele tale. Un designer cu experienta te poate ajuta sa faci fata acestor provocari. Pentru majoritatea proprietarilor de case, alegerea finisajelor este partea cea mai interesanta a renovarii unei bai. Cu toate acestea, din cauza optiunilor de finisare disponibile, poate fi putin dificil sa alegi ceva ce se potriveste perfect cu estetica dorita si cu restul casei. Tine cont de ultimele tendinte in design sau cere sfatul unui specialist pentru rezultate spectaculoase.

Desi baia este, de regula, cea mai mica incapere din casa, este important sa ii acorzi atentia necesara pentru a te bucura de confort si relaxare dupa o zi grea de munca. Asadar, urmand aceste sfaturi, te asiguri ca vei profita la maximum de spatiul disponibil si ca vei obtine rezultate spectaculoase.

Sursa foto: pexels.com