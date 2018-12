Regal Vienez – Concert extraordinar de Crăciun, la Cinema „Dacia”

Concertul va fi susţinut de Ukrainian Radio Symphony Orchestra, recunoscută pentru arta sa, pe plan național și internațional

Pe acordurile vieneze va dansa Corpul de Balet „ANIKO BALLET”

Cinema „Dacia” va găzdui, pe data de 22 decembrie, începând cu ora 20.00, un concert extraordinar de Crăciun, susținut de Ukrainian Radio Symphony Orchestra, sub bagheta dirijorului Volodymyr Sheiko. Regalul vienez va cuprinde opere ale dinastiei Strauss, Franz Lehar, Emmerich Kalman, Joseph Lanner și ale altor compozitori celebri ai muzicii vieneze din secolele 18 și 19. Orchestra va fi compusă din 36 de instrumentiști, iar pe acordurile vieneze va dansa Corpul de Balet „ANIKO BALLET”. Orchestra Simfonică Radio din Ucraina a luat fiinţă la 5 octombrie 1929, fiind recunoscută pentru arta sa, pe plan național și internațional. Timp de mai multe decenii, activitatea Orchestrei a contribuit la îmbogățirea tezaurului culturii naționale muzicale. În decursul celor 88 de ani de istorie creativă abundentă, colectivul a produs mai mult de 10 mii de înregistrări muzicale simfonice pentru Fondul Radio din Ucraina. A fost creată o colecție unică, incluzând lucrările muzicii clasice naționale, creațiile compozitorilor ucraineni moderni și capodoperele muzicii clasice mondiale. Orchestra a fost perfecționată printr-o colaborare cu dirijorii de renume ai secolului XX: Mykola Kolessa, Nathan Rakhlin, Oleksandr Klimov, Gennady Rozhdestvensky, Isaac Pain, Stefan Turchak, Arild Remmerit, Rikkardo Kapasso, Herman Adler, Mykhailo Kanershteyn, Petro Polyakov, Kostyantyn Simeonov etc. Din 2005, conducerea orchestrei a fost preluată de Volodymyr Sheiko, actualul dirijor-şef și director artistic. Sub supervizarea sa, orchestra a înregistrat mai mult de 280 de capodopere ale muzicii mondiale și ucrainene, contribuind astfel la îmbogățirea tezaurului național radiofonic. 8 Interpreţi de renume mondial Interpretările cele mai de succes ale orchestrei au avut loc pe scenele principale al capitalei Ucrainei, la Societatea Națională Filarmonica a Ucrainei, Palatul Național al Ucrainei sau Opera Națională a Ucrainei. Concertele impresionează publicul prin participarea interpreților de operă de renume mondial și instrumentiștilor, precum Jon Lord (compozitor și pianist de la „Deep Purple” – Anglia), Keiko Matsui (pianist de jazz – Japonia), Anatoliy Kocherga (bass – Austria), Anatoliy Solovyanenko (tenor – Ukraina), Zurab Sotkilava (tenor – Russia), Tatiana Grindenko (vioara – Russia), Victoria Mullova (vioară – Austria), Liana Isakadze (vioară – Rusia), Alexander Knyazev (violoncel – Rusia), Vladimir Krainev (pian – Germania). În ultimii 6 ani, Ukrainian Radio Symphony Orchestra a efectuat turnee în 12 țări din Asia, Europa și Africa – în Correa de Sud, Iran, Algeria, Tunisia, Spania, Portugalia, Italia, Franța, Olanda, Luxemburg, Belgia, Polonia și Belarus. Interpretările orchestrei au stârnit interesul publicului, în cele prestigioase săli de concerte ale acestor țări: Concertgebouw (Amsterdam); De Doelen (Rotterdam); Koningin Elisabethzaal (Antwerp); Philharmonie Luxembourg (Luxemburg); Filharmonia Narodova (Warsaw); Auditorio Nacional de Musica and Teatro Monumental (Madrid); Gran Teatre del Liceu, Palau de la Musica Catalană (Barcelona); Auditorio de Zaragoza (Zaragoza); Kursaal (San Sebastian); Coliseu do Porto, Casa da Musica (Porto); Coliseu dos Recreios (Lisbon); Teatro Petruzelli (Bari), Teatro Ristori (Verona), Teatro Romano di Ascoli Piceno (Ascoli Piceno); City Hall (Seoul); Algerian Teatro National and Palace „Moufdi Zakaria” (Algeria); Palace of Congresses (Tehran); Coliseum (El Jem), Theatre Antique Cartage (Tunis), Slavyanskiy Bazar Arena (Vitebsk). Preţul biletelor este de 150 lei şi 120 lei (categoria 2).

Irina NASTASIU