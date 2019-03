Record de incendii în ultimul week-end

În acest week-end pompierii militari nemțeni, alături de membrii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, au intervenit pentru localizarea și lichidarea a 22 de arderi de vegetație uscată, care au afectat o suprafață de aproximativ 65 de hectare. Arderile de vegetaţie uscată şi litieră s-au produs în localităţile: Valea Seacă – com. Bălţăteşti(1), Ţuţcanii din Vale – com. Bahna(1), Dumbrava Deal – com. Săvineşti(1), Roman – str. Nicolae Bălcescu(1), Crăieşti – com. Bozieni(1), Crăcăoani(1), Piatra Neamţ(3), Comuna Săvineşti – str. Chimiei(1), Mastacăn – com. Borleşti(1), Unghi – com. Dragomireşti(1), Başta – com. Secuieni(1), Hoiseşti – com. Mărgineni(1), Brăşăuţi – com. Dumbrava Roşie(1), Girov(1), Doljeşti(1), Bahna Mare – com. Bârgăoani(1), Roman(1), Rotunda – com. Doljeşti(1), Dăneşti – com. Girov(1), Filipeşti – jud. Bacău(1). Au fost şi situaţii când arderile de vegetaţie s-au propagat şi la construcţii, cum ar fi: Incendiul de vegetaţie uscată de sâmbătă, 09.03.2019, în jurul orei 13:25, din localitatea Mastacăn, com. Borleşti, când flăcările s-au propagat la o anexă gospodărească, unde au ars aproximativ 2 tone de fân şi anexa realizată din lemn; Cauza probabilă de producere a acestor incendii a fost ,,foc deschis în spaţii deschise sau fumatul în locuri nepermise”. Reamintim cetățenilor că arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Protejaţi viaţa, bunurile şi mediul înconjurător! Anual mii de incendii de vegetaţie distrug bunuri, afectează mediul înconjurător şi uneori, din păcate, se finalizează cu pierderi de vieţi! Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurile și deșeurile menajare conduce adesea la arderi necontrolate, care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești. Condiţiile de vânt şi nerespectarea măsurilor obligatorii de protecţie constituie elemente care întreţin şi favorizează propagarea focului. Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire: • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; • Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; • Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; • Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă; • Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control; • Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz, etc). Urecheni: o bucătărie de vară a luat foc de la o lumânare Sâmbătă, 09.03.2019, la ora 09:26, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112”, despre producerea unui incendiu la o bucătărie de vară în localitatea Urecheni. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamţ, fiind sprijinite şi de şase voluntari cu o autospecială de stingere din cadrul SVSU Păstrăveni şi Urecheni, care au stins incendiul. Ca urmare a producerii incendiului, au ars un perete de lemn cu suprafaţa de cca. 4 metri pătraţi, tâmplărie din lemn, bunurile aflate în interior şi aproximativ 30 metri pătraţi acoperiş. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii închise(lumânare)”. Buncăr de rumeguş în flăcări, la Roman Duminică, 10.03.2019, la ora 12:34, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112”, despre producerea unui incendiu la un buncăr de rumeguş, proprietatea unui operator economic, în municipiul Roman, str. Energiei. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, fiind sprijinite şi de patru pompieri voluntari cu o autospecială de stingere din cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă Sting Expres L.B., care au stins incendiul. Ca urmare a producerii incendiului, au ars aproximativ 3 tone de rumeguş, 1 metru cub scândură, şi acoperişul unei magazii, realizat din lemn cu învelitoare din tablă, pe o suprafaţă de aproximativ 80 metri pătraţi. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,amplasarea necorespunzătoare a materialelor inflamabile faţă de mijloacele de încălzire”. Incendiu la un depozit de coceni în Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa Duminică, 10.03.2019, la ora 12:42, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu la un depozit de coceni în satul Bozienii de Sus, comuna Ruginoasa. La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, fiind sprijinit şi de un voluntar din cadrul SVSU Ruginoasa. Forţele au stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 3 tone de coceni. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii deschise”. Şiră de fân aprină de la jar sau sntei purtate de vânt Duminică, 10.03.2019, la ora 14:13, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu la o şiră de fân în localitatea Poienari. La locul indicat de apelant sau deplasat trei echipaje de pompieri militari cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului de pompieri Roman şi Punctul de lucru Poienari, fiind sprijinite şi de trei voluntari din cadrul SVSU Poienari. Forţele au stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 7 tone de fân. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,jar sau scântei purtate de vânt”. Stingere incendiu locuinţă particulară în localitatea Doljeşti Duminică, 10.03.2019, la ora 14:21, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu la o locuinţă particulară în localitatea Doljeşti. La locul indicat de apelant s-au deplasat trei echipaje de pompieri militari cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, fiind sprijinite şi de trei voluntari din cadrul SVSU Doljeşti. Ca urmare a producerii incendiului, au murit două animale şi au ars aproximativ 30 metri pătraţi din acoperişul locuinţei, 2 tone deşeuri de coceni şi lucernă. Flăcările s-au propagat şi la o proprietate învecinată, unde au ars cca. 1 tonă de lucernă şi 6 metri liniari gard din lemn. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,jar sau scântei purtate de vânt”. Un coş de evacuare a aprins o anexă gospodărească în Crăcăoani Noaptea trecută la ora 01:57, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu la o anexă gospodărească în localitatea Crăcăoani. La locul indicat de apelant sau deplasat trei echipaje de pompieri militari cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat din cadrul Detașamentului de pompieri Târgu Neamţ, fiind sprijinite şi de un voluntar din cadrul SVSU Crăcăoani. Ca urmare a producerii incendiului, a ars acoperişul anexei pe o suprafaţă de aproximativ 60 metri pătraţi. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,coş de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi neprotejat corespunzător faţă de materilele combustibile”.