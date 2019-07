Psiholog: De ce ne fac unii mereu cu ochiul sau ne înjură de mamă? (II)

În sportul individual el duce toată responsabilitatea, și prin acest sport, o parte din energia acumulată este scoasă. Mai mult, în tenis, una din recomandările mele pentru copii, părinți și antrenori, este că la fiecare lovitură de minge să scoată un sunet puternic și să nu-l țină în el însuși. Sunetul acesta este o descărcare emoțională, fiziologică. În acest caz, el învață să controleze și să domine mișcările motrice plus vocalitatea. Una din problemele mari care există la copii pe care cercetătorii au observat-o, este încrederea în sine. El, de la început nu a avut mare încredere mare în el, și de aici trebuie luptat pentru a-i ridica încrederea de sine. Interesant este că în jurul vârstei de 16-17-18 ani, se reduce în mod semnificativ procentajul de adolescenți care suferă de acest sindrom și de ticuri. Reducerea asta se datorează faptului că la începutul vârstei de adolescență copilul este plin de energie, consumă multă energie și trebuie să o aibă. La sfârșitul perioadei de adolescență când energia mai scade iar schimbările hormonale fac să se stabilizeze situația, se reduc și ticurile. Din păcate, 10 procente din adolescenții care au suferit de ticuri rămân așa și în perioada lor adultă. Este bine de știut faptul că ticurile sunt doar în timpul zilei. În timpul nopții, copiii și adulții nu manifestă nici ticuri motrice nici pe cele vocale. Întrebarea este: de ce? Nu s-a dat un răspuns clar dar se bănuiește că acest sindrom Tourette cu ticurile sale vine ca o reactie de apărare, ca o situație de stress care se ivește în viața de zi cu zi. Ticurile motrice sunt problematice și din cauza că omul poate să ajungă la o autoaccidentare, la riscuri de accidente grave, la epuizarea fizică și psihică, la stări de deprimare și depresie. Ticurile vocale sunt și ele problematice pentru că ele creează foarte multe neplăceri, probleme de comunicare cu alții și tulburarea liniștii, inclusiv faptul că o parte din persoane folosesc cuvinte urâte față de altele, lucru care poate duce la conflicte și certuri. Unul din experimentele pe care le-am făcut (invenția îmi aparține) legat de ticurile vocale, am fost când am cerut persoanei care suferea de sindromul Tourette să încerce să inventeze o melodie la fiecare propoziție pe care vrea să o formuleze în comunicarea lui cu alții. Spre surpriza mea, am descoperit că din momentul când pacienții mei au pus cuvintele pe muzică, ticurile au dispărut și s-a format o limbă curată, armonioasă, pe o melodie. Aceleași lucruri le-am făcut și cu persoanele care se bâlbâie, iar rezultatul a fost extraordinar de bun. Lipsa de control asupra mobilității și vocalității duce la frustrări iar oamenii alăturați, mai ales persoane care au nevoie de control și dominare, să se simtă foarte rău alături de persoane cu sindromul Tourette. Dar, din momentul când persoana simte că nu este privit cu prejudecată, că este apreciat cu tulburarea lui la fel ca un om normal, este tras la răspundere ca un om normal și nu i se atrage atenția cu privire la ticurile sale, poate să genereze îmbunătățirea situației, până la dispariție. Dar, când persoana este conștientă ce se poate întâmpla într-un moment când nu poate să-și controleze ticurile, cum ar fi la un interviu de angajare, când este deschis cu persoanele care stau în fața lui și le spune de ce sindrom suferă, atunci, șansele sunt destul de mari. Aștept comentariile și sugestiile voastre.

