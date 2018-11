Protecția Consumatorului avertizează asupra capcanelor de Black Friday

Prețul vechi și prețul redus trebuie afișate în loc vizibil

Comanda online poate fi returnat în maxim 14 zile, fără nicio explicație

În prag de Black Friday, nemțenii care vor să profite de reducerile comercianților din perioada 16-30 noiembrie 2018 primesc de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor câteva sfaturi care i-ar ajuta să nu facă alegeri greșite în necunoștință de cauză. Aceste recomandări sunt cuprinse și într-un ghid emis la nivel național prin intermediul Centrului European al Consumatorilor România. “Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, dacă este cazul). Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus. Pentru magazinele clasice, contractul este considerat a fi încheiat în momentul în care plătești și primești produsul. În cazul magazinelor online, contractul este considerat a fi încheiat în momentul confirmării, pe suport durabil, de către profesionist, a acceptării comenzii tale. cazul magazinelor clasice, legea NU îți dă dreptul de a renunța la contract. Odată achiziționat un produs, acesta nu mai poate fi înlocuit sau contravaloarea acestuia să-ți fie rambursată decât dacă este defect, aplicându-se aici regulile privind garanțiile. Pentru magazinele online, legea stabilește un termen de 14 zile calendaristice de la momentul primirii produsului în care poți renunța la achiziție, fără a oferi vreun motiv și fără costuri suplimentare. Dacă vânzătorul nu trimite un curier pentru ridicarea produsului, va trebui să plătești tu returul. Comerciantul este obligat săți ramburseze prețul plătit (inclusiv costurile de livrare a produsului la tine) în termen de maxim 14 zile de la momentul în care ai renunțat la contract. Atenție, există anumite cazuri în care nu te poți retrage din contract, cum ar fi pentru produsele care sunt realizate după specificațiile tale sau înregistrările audio, video ori programele informatice”, a transmis Protecția Consumatorilor, printr-o informare.. O altă informație utilă este aceea că produsele comandate online trebuie livrate în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost transmisă comanda sau întrun termen mai scurt care ți-a fost comunicat. Dacă vânzătorul nu a livrat produsele în termenul stabilit, trebuie solicitat ca livrarea să se facă în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care livrarea nu se face nici în termenul suplimentar, ai dreptul să soliciți banii înapoi în termen de 7 zile. Garanția, cu dus și-ntors Cât privește garanția legală, comisarii pentru protecția consumatorilor subliniază că se aplică pentru orice produs comercializat (cu anumite excepții, clar stabilite). În momentul în care un produs îți este vândut, beneficiezi de garanția legală, fără ca garanția să fi fost oferită de cineva anume, ci numai în temeiul legii. Garanția legală este de doi ani, dar, pentru produse a căror durată de viață este mai mică de 2 ani, poate fi redusă la durata medie de utilizare a produsului, atât timp cât ești informat despre acest lucru. Garanția legală este responsabilitatea vânzătorului, la fel, în temeiul legii. Garanția comercială este cea care ”se dă” suplimentar. Este ceva în plus față de garanția legală și nu aduce atingere acesteia. O poate da atât producătorul, cât și vânzătorul. Garanția comercială poate îmbrăca orice formă: o durată de timp mai mare, rambursarea direct a sumei plătite în cazul apariției unui defect etc. Dar nu poate înlocui și nu anulează garanția legală. Dacă produsul se defectează sau nu respectă specificațiile, consumatorul are dreptul la repararea, înlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzătoare a prețului în cazul în care produsul este defect sau nu respectă specificațiile. Ca regulă, inițial, poți alege între reparare și înlocuire, dar vânzătorul se poate opune măsurii alese dacă are costuri mai mari pentru punerea în practică a acesteia în comparație cu cealaltă. De aceea, în practică, repararea este prima măsură care se ia de pentru a asigura funcționalitatea produsului. Înlocuirea poate interveni în cazul în produsul nu mai poate fi reparat și se va face numai cu un produs identic. În ceea ce privește produsele de folosință îndelungată, cum ar fi dispozitivele electronice, dacă, în cursul perioadei de garanție, totalul intervalelor în care produsul nu a funcționat din cauza defectelor depășește 10% din respectiva perioadă de garanție, poți solicita înlocuirea sau o rambursare a prețului.

Geanina NICORESCU