Proiecte liberale la Piatra Neamţ

” Începând cu primăvara acestui an, vom monta instalațiile fitness pe care primăria le-a achiziționat la sfârșitul anului trecut. Avem în plan să utilăm trei parcuri cu aceste echipamente, este vorba de Parcul Central, unde va fi și o zonă cu echipamente speciale destinate persoanelor cu dizabilități, apoi în parcul din zona” Aurora” și în parcul de pe Aleea Paltinilor din cartierul Mărăței”, a spus Romel Bârjoveanu, consilier local. Continuăm să găsim soluții pentru siguranța în trafic și fluidizarea acestuia, în acest an vor fi o serie de intervenții în infrastructura rutieră, însemnând mărirea vizibilității la trecerile pentru pietoni prin supra iluminarea celor cu risc ridicat de accidente și înlocuirea semnelor de circulație cu unele cu un grad de reflexie mai mare. Vom continua și în acest an campania de inscripționare a trecerilor cu mesaje destinate pietonilor pentru a le spori atenția în traversarea străzii. Un pas important în fluidizarea sensului giratoriu din fața hotelului Ceahlău va fi mutarea semaforului cu buton din fața magazinului Unic undeva la mijlocul străzii și desființarea trecerii din fața sediului Apelor Române. Aș mai aminti necesitatea înființării unei alveole în stația din dreptul pieței Dărmănești, pentru a permite intrarea microbuzului în stație și eliberarea benzii de circulație. În această primăvară vom avea terminată proiectarea referitoare la treptele de acces spre muntele Pietricica cu plecare din zona” Staro” și în funcție de valoarea investiției sperăm să putem demara încă din vara aceasta lucrările. Tot la capitolul investiții aș aminti de un proiect foarte drag nouă, acela de a amplasa în fața Hotelului Ceahlău, în sensul giratoriu, un catarg înalt de 25 m cu un tricolor impresionant, de aproximativ 200 mp. Cred că va fi cel mai mare tricolor din Moldova și va lăsa o amprentă frumoasă peste orașul nostru”, a declarat Romel Bîrjoveanu, consilier local PNL.