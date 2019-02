Programul de guvernare locală – PIATRA NEAMT 2019

Ceea ce la început a fost o obișnuiță s-a transformat într-o datorie de onoare, care vine din respectul față de pietreni. Pentru că o administrație responsabilă și transparentă le spune întotdeauna oamenilor modul în care se cheltuie banii și care sunt prioritățile administrative, pe termen scurt, mediu și lung. Iar aceste priorități se stabilesc cel mai bine nu doar dintr-un birou, ci în urma unui dialog real cu toate categorile socioprofesionale. Pentru că este important să ne ascultăm, și să găsim soluțiile cele mai bune pentru orașul nostru, în toate domeniile care definesc o comunitate atractivă pentru cetățenii săi: educație, sănătate, infrastructură, timp liber, servicii sociale, ordine publică. O administrație nu guvernează singură, ci împreună cu oamenii pe care-i reprezintă. 1. Proiecte finantate din fonduri europene Dezvoltarea de proiecte realizate din fonduri europene reprezintă principala preocupare a anului 2019. Până acum am depus 30 de proiecte, majoritatea în cadrul Programului Operațional Regional al Uniunii Europene, ținta pe care ne-am și propus-o de altfel, și care vor aduce în orașul nostru investiții de peste 80 de milioane de euro. Infuzia de capital se va realiza în mai multe sectoare de activitate, practic am încercat să profităm de orice oportunitate oferită de Uniunea Europeană prin axele de finanțare. Este vorba despre: – Două proiecte referitoare la extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în valoare de 2.473.000 euro – Trei proiecte de realizare a unor parcuri publice urbane multifuncționale în valoare de 1.781.000 euro -Un proiect pentru reabilitarea/modernizarea cinematografului Cozla și transformarea lui într-un centru socio-cultural multifuncțional în valoare de 1.749.000 euro -Trei proiecte de modernizare și reconfigurare a unor coridoare urbane de transport: – Bd. Decebal – Pța. Mihail Kogălniceanu – Bd. Traian, în valoare de 6.041.000 euro, – Bd. 9 Mai – str. Dimitrie Leonida, în valoare de 3.480.000 euro, – Strada Mihai Viteazu, în valoare de 3.279.000 euro. Aceste proiecte cuprind și realizarea de piste pentru bicicliști. -Un proiect pentru implementare unui sistem de management inteligent al traficului în valoare de 6.000.000 euro – Un proiect pentru implementarea unui sistem bike-sharing în valoare de 2.660.000 euro – Două proiecte care vizează transportul de persoane prin achiziția de autobuze electrice (în parteneriat cu Consiliul Județean, proprietarul companiei de transport public) și modernizarea stațiilor de așteptare. Valoarea celor două proiecte este de: 20.072.000 euro – Nouă proiecte prin care se vor reabilita, moderniza și dota unități educaționale din Piatra-Neamț: – Școlile Gimnaziale nr.5, nr.7, nr. 8 și „Daniela Cuciuc “; – Grădinițele cu program prelungit nr. 2 și nr. 6; – Creșele Marăței și Precista; – Colegiul Tehnic de Transporturi. Valoarea acestor nouă proiecte de investiții în infrastructura educațională este de 11.788.000 euro. – Un proiect pentru realizarea de internet gratuit în zone publice urbane în valoare de 15.000 euro – Un proiect pentru realizarea a șase statii de încărcare autovehicule electrice finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu în valoare de 300.000 euro -Șase proiecte în domeniul social în valoare de 2.490.000 euro. La ora actuală mai sunt în lucru două proiecte care urmează să fie depuse până la 31 martie 2019 și care se referă la : -achiziția de autobuze electrice – componenta II (în parteneriat cu Consiliul Județean, proprietarul companiei de transport public) în valoare de 12.594.000 euro; -realizarea unei zone exclusiv pietonale în Pța. Ștefan cel Mare și reconfigurarea Bd. Republicii în valoare de 5.500.000 de euro. Valoarea totală a celor 32 de proiecte este de 81.090.000 euro și vor fi implementate în următorii trei ani. Sunt investitii majore care se vor realiza in Piatra Neamt din fonduri europene care vor genera o dezvoltare accelerata in urmatorii trei ani pentru orasul nostru. 2. Investiții pentru Piatra-Neamț, realizate din fonduri proprii sau finantate prin programe nationale Pe lângă proiectele de investiții depuse pentru finanțare din fonduri europene, avem în vedere și realizarea de investiții din bugetul local, dar și din fonduri atrase în cadrul programelor guvernamentale. Pentru noi este important să profităm de orice program național de finanțare, astfel ca presiunea pusă pe bugetul local să fie din ce în ce mai mică, iar taxele și impozitele locale să rămână la un nivel acceptabil, suportabil de pietreni. – Continuăm să asfaltăm străzile pietruite și în acest an. Programul pentru 2019 cuprinde un număr de 15 străzi pentru o parte dintre ele vom depune proiecte pentru finanțarea din PNDL. – Menținerea în condiții optime a străzilor deja asfaltate și realizarea de reparații capitale la străzile cu un grad de uzură avansat va reprezenta o prioritate și în acest an. Ne propunem frezarea stratului de asflat existent și turnarea unui nou covor asfaltic la peste 60.000 mp de străzi din toate cartierele orașului. – Vom moderniza trotuarul de pe B-dul Traian, între Rompetrol și Poșta Mărăței, vom repara trotuarul de pe B-dul Decebal între magazinul Petrodava și sensul giratoriu de la Școala nr. 4, trotuarele din parcul central și alte trotuare din oraș care necesită lucrări de reparații; – Vom finaliza sensul giratoriu de la gară și vom continua amplasarea de semafoare cu comandă manuală pentru pietoni.Toate semafoarele care se vor monta vor avea și semnale acustice pentru nevăzători. Tot pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței rutiere vom continua să montăm piloni reflectorizanți în zona trecerilor de pietoni și a intersecțiilor de drumuri cu vizibilitatea obturată de parcarea mașinilor, vom reface toate marcajele rutiere, vom înlocui indicatoarele rutiere uzate și vom continua realizarea de marcaje colorate în zona trecerilor de pietoni; – Refacerea fațadei blocului D5, de pe strada Aleea Margaretelor este o promisiune de sprijin pentru locatarii acestui bloc afectat de incendiu în anul 2018. Vom realiza în acest an și refacerea fațadelor unor blocuri din cartierul Speranța; – Consolidarea și modernizarea drumului de acces pe Cozla de la Colibele Haiducilor, tronsonul de la punctul Belvedere la Platoul Gospodina. Tot pe Cozla vom continua să realizăm lucrări pentru preluarea și dirijarea apelor pluviale în vederea protejarii imobilelor de la baza masivului. Vom reabilita și deschide pentru evenimente Igloo de pe Cozla; – Demararea lucrărilor de amenajare a unui traseu de drumeție pe muntelele Pietricica, cu plecare din zona strazii Orhei, format din trepte și cărări cu zone de popas. Tot pe muntele Pietricica ne propunem amplasarea numelui orasului PIATRANEAMȚ cu litere volumetrice, asemănător celui din Brașov; – Vom efectua lucrări de reparații și investiții în toate unitățile de învățământ, inclusiv în creșele din municipiu, pentru a asigura condițiile optime în desfășurarea actului educațional; – Vom continua lucrările de reabilitarea a imobilului în care funcționează Academia de Muzică „Gheorghe Dima”; – Amenajarea unei ”Case a Căsătoriilor”, în imobilul în care funcționează Societatea Urban, cu acces la cea mai importanta zona storica și culturală a orașului Curtea Domnească; – Vom finaliza realizarea podului peste pârâul Cuejdi din zona străzii Erou Corfu – Vom demara lucrările pentru finalizarea școlii și gradiniței din cartierul Speranța În paralel, am demarat procedurile pentru înființarea „Zonei Metropolitane Piatra Neamț”, prin intermediul căreia să obținem finanțări pentru proiecte integrate. Vrem o centură ocolitoare a orașului, realizarea drumului expres Piatra Neamt- Bacău (în parteneriat cu Zona Metropolitana Bacău), dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozla prin realizarea de investitii care sa faca atractiva zona in orice anotimp, dar și realizarea de parcări publice subterane sau supraterane in zonele aglomerate etc. 3. Un oraș curat, aerisit și bine întreținut Orașul nostru a fost mereu invidiat de cei din jur, pentru cadrul natural în care se află poziționat, pentru curățenie și spațiile verzi, aspecte care se datorează în principal calității oamenilor. În ceea ce ne privește, vom continua si in acest an programul de amenajari peisagistice, plantări de arbori și arbuști și înființarea de noi zone verzi, atractive. Vom monta echipamente fitness cu acces liber în trei zone publice ( Parcul Central, zona complexului Aurora si parcul de pe Aleea Paltinilor din cartierul Mărăței ) Vom întreține mobilierul stradal existent și vom achizitiona si monta 100 de bănci și 100 de coșuri de gunoi. Vom realiza în perioada propice erbicidarea aleilor pietonale în zonele în care se impune această operațiune. Pentru anul 2019 ne-am propus o mai bună întreținere a locurilor de joacă pentru copii existente dar și realizarea a patru locuri de joacă cu echipamente moderne. Vom reabilita toate punctele de colectare a deseurilor și vom implementa accesul pe bază de cartelă pentru a fi folosite doar de cetățenii arondați. Reducerea numărului de câini fără stăpân prezenți pe străzile din municipiu va fi o preocupare constantă și pentru acest an, completată de asigurarea unor condiții optime de cazare în adăpostul de câini și colaborarea cu asociațiile de profil inclusiv pentru sterilizări gratuite și stimularea adopțiilor. Vom continua achiziția de noi echipamente pentru iluminatul ornamental de sărbători în completarea celor existente. Puntea pietonală de acces la Ștrandul municipal va iluminată cu șiruri de leduri architecturale. Vom reabilita semnalele luminoase de la intrările în oraș dinspre Roman, Bicaz, Tg. Neamț. 4. O bună administrare a patrimoniului municipiului Este al doilea an în care administrăm în regim propriu strandul municipal și vom continuă să realizăm investiții și o întreținere care să crească atractivitatea acestui important obiectiv turistic și de agrement. Vom continua să facilităm organizarea de evenimente în ștrand . Piața agroalimentară va fi mai bine pusă în valoare prin încurajarea producătorilor și realizarea unor târguri specifice. Vom pregăti pârtia de schi pentru a putea fi deschisă și în sezonul 2019-2020 și vom căuta cele mai bune soluții pentru investiții în infrastrucura turistică de pe masivul Cozla care să facă obiectivul atractiv pe tot parcursul anului. Pentru aceasta pregătim atragerea de fonduri externe sau guvernamentale și parteneriate public-private . Baia comunală a fost redeschisă în toamna anului trecut în administrarea directă a primăriei. Vom continua să o modernizăm și vom amenaja la etajul clădirii o sala de fitness. Stadionul Ceahlăul va beneficia de lucrări de reabilitare în care am inclus și înlocuirea pistei pentru atletism oferită gratuit pietrenilor pentru mișcare. Vom continua parteneriatele cu federațiile de profil pentru a aduce atât la stadion cât și la Sala Polivalentă competiții importante. Și în acest an vom amenaja noi locuri de parcare pentru pietreni și vom introduce sisteme online de plată și rezervare a locului de parcare. Vom continua să oferim tinerilor din Piatra-Neamt locuințe ANL, iar persoanelor aflate într-o situație locativă dificilă le vom acorda locuințe sociale sau de necesitate. În parteneriat cu ANL, se va construi în orașul nostru un bloc de locuințe destinate specialiștilor din sănătate și educație, în cartierul Dărmănești.. 5. Educația, sănătatea, asistența socială și grija față de persoanele vârstnice Unitățile școlare vor beneficia în acest an de investiții atât din fonduri europene, cât și din fonduri proprii pentru a asigura elevilor din Piatra-Neamț cele mai bune condiții. Toate școlile din orașul nostru dețin autorizații sanitare de functionare, îndeplinesc normele de funcționare ISU și au încălzire centralizată. Vom menține o comunicare cât mai bună cu unitățile de învățământ pentru a interveni prompt în rezolvarea problemelor. Cele șapte centre de permanență care funcționează în Piatra- Neamț vor avea asigurate resursele necesare pentru a oferi pietrenilor posibilitatea de a beneficia de servicii medicale în proximitatea domiciliului. Serviciile sociale oferite de primăria pietreană prin Direcția de Asistență Socială au fost premiate anul trecut la Gala Excelenței în Administrație, lucru care ne onorează, dar ne și motivează să continuăm pe același drum. În cadrul centrelor sociale municipale beneficiază de condiții optime sute de copii și adulți iar, în cadrul Centrului Social Pietricica aproape 100 de persoane vârstnice sunt îngrijite și ajutate. Pentru anul 2019 am extins gratuitățile la transportul pubic de persoane. Vor beneficia de transport gratuit în municipiul Piatra- Neamț pensionarii a căror venituri sunt de până la 1200 lei lunar, elevii și preșcolarii care locuiesc în alte zone decât cele arondate școlii și care provin din familii ale căror venituri nete lunare pe membru de familie se situează până la 850 lei, elevii medaliați la olimpiade naționale sau internaționale, respectiv la concursurile sportive naționale sau internaționale, precum și alte categorii de persoane vulnerabile. 6. Ordinea și liniștea publică, siguranța cetățeanului, acțiuni educative Vom amplasa în acest an încă 20 de camere de supraveghere video în zonele importante care se vor adăuga celor 54 deja funcționale, centralizate în dispeceratul aflat la sediul Poliției Locale. Municipalitatea pietreană își dorește o Poliție Locală modernă și profesionistă care să asigure un grad de siguranță ridicat cetățenilor orașului. Înregistrăm în ultimii ani o creștere a eficienței activității polițiștilor locali și o scădere a faptelor antisociale, dar mai sunt în continuare unele aspecte care trebuie rezolvate și din acest motiv trebuie continuat pe acest drum. Combaterea cerşetoriei, a consumului de alcool sau de substante interzise în randul tinerilor, prolemele sociale, educația rutieră sau abandonul şcolar vor fi abordate și prin campanii educative realizate profesionist cu ajutorul asociațiilor specializate. 7. Promovarea orașului, implicarea și susținerea ONG-urilor locale, realizarea de evenimente Asociațiile nonprofit locale vor fi sprijinite și în acest an prin finanțări acordate în baza Legii 350 pentru realizarea de evenimente care să aduca un plus orașului nostru și implicarea în activități care să abordeze probleme ale comunității. Menținem un calendar foarte clar al sesiunilor de finanțare, astfel încât fiecare să poata depune proiecte pentru accesarea de fonduri. Potențialul turistic al orașului Piatra-Neamt este unul ridicat, iar turismul reprezintă o componentă importantă a economiei locale. Din aceste motive vom continua și anul acesta să promovăm orașul la manifestări importante de profil naționale și internaționale. Aplicația Piatra-Neamț Cityapp, implementată anul trecut va fi dezvoltată în acest an. Pe lângă sprijinul oferit pietrenilor în semnalarea de incidente oferă operatorilor din turism și alimentație publică a modalitate gratuită, facilă și modernă pentru promovare. Am pregătit și pentru anul în curs un amplu calendar de evenimente prin care să ne promovăm orașul, să creștem atractivitatea și să oferim pietrenilor posibilități de relaxare și petrecere a timpului liber. Sărbătoarea Curții Domnești, Festivalul Dacic Petrodava, Piatra Fest 2019, Vacanțe Muzicale, Festivalul Toamnei sau Târgul de Crăciun sunt doar câteva manifestări de tradiție care vor avea loc și în acest an la Piatra- Neamț în organizare proprie sau în parteneriat. 8. Transparență in activitate, deschidere și bună comunicare cu cetățenii orașului Fără dialog, nu prea se poate construi durabil, de aceea, la Primăria Piatra Neamț utilizăm cât mai multe canale de comunicare, pentru a afla în permanență nevoile și așteptările oamenilor. Și nu doar atât: periodic organizăm întâlniri, stabilim priorități, încercăm să acoperim o plajă cât mai largă de probleme. Am implementat acest mod de lucru în anii din urmă, și vă asigur că și anul acesta vom proceda la fel. În anul 2018 Primăria Piatra-Neamț a implementat și dezvoltat servicii care să faciliteze relaționarea cetățean – administrație locală. Astfel, pe lângă canalale clasice de comunicare: biroul de audiențe, telefonul cetățeanului 0233218991, pagina de facebook @MunicipiulPiatraNeamt, cetățenii orașului pot utiliza aplicația PiatraNeamt Cityapp care reprezintă un instrument simplu și modern prin care pot fi semnalate aspecte negative din oras. Pietrenii au și posibilitatea de a intra în dialog direct cu primarul Dragoș Chitic prin intermediul sesiunilor periodice de audiențe online pe pagina de facebook a municipalității. Suntem preocupați să aflăm care este gradul de satisfacție al pietrenilor în relaționarea cu municipalitatea și din acest considerent vom realiza și în acest an sondaje de opinie din care să aflăm ce trebuie îmbunătățit pentru a oferi servicii de cea mai bună calitate pietrenior, care să raspundă așteptărilor acestora. Chestionarul este disponibil și online pe www.primariapn.ro/chestionar-informare. În linii mari, acestea sunt prioritățile și preocupările administrației pe care o conduc. Este un program ambițios dar realizabil, și am convingerea că odată pus în practică va demonstra că suntem o administrației locală eficientă, cu responsabilitate, chibzuință și viziune. Pe cei mai mulți v-am simțit alături în ultimii ani, iar încrederea dumneavoastră m-a onorat și m-a determinat să merg înainte. De aceea vă invit sămi fiți parteneri și în 2019, animați de același scop comun: de a face din Piatra Neamț un loc atractiv, modern și prietenos, în care fiecare să se simtă respectat. Vă mulțumesc. Dragoș Chitc, Primarul Municipiului Piatra-Neamț