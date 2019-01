Produse din carne verificate în noiembrie 2018, rezultate transmise consumatorilor în ianuarie 2019

Comisarii pentru protecţia consumatorilor au transmis, printr-un comunicat emis în data de 11 ianuarie 2019, că mai mult de jumătate din cantitatea de produse din carne verificată în luna noiembrie a anului trecut era improprie consumului. Astfel, cumpărătorii sunt informaţi, după vreo două luni de la control, că loturi întregi de salam, cârnaţi, parizer, cremwurşti şi cabanos comercializate în marketuri pe care le frecventează au fost retrase de la vânzare din cauza neconformităţilor depistate.

Comisarii pentru protecţia consumatorilor din Neamţ au constatat lipsa documentelor de provenienţă a mărfii, inducerea în eroare a consumatorilor prin etichetarea incorectă, respectiv lipsa înscrierii declaraţiei nutriţionale, etichete cu elementele de identificare-caracterizare ilizibile, neafișarea preţului pe unitatea de măsură, afişarea preţurilor la comercializare cu caractere mici, ilizibile sau în locuri greu accesibile.

În continuare, consumatorii sunt sfătuiţi de comisari ca, la cumpărarea produselor din carne să acorde atenţie deosebită la aspectul produsului, atât exterior cât şi în secţiune, dacă este posibil; să nu achiziţioneze produsele la care suprafaţa este mâzguită, lipicioasă, deshidratată, cu pete de mucegai, produse cu miros şi culoare modificate, consistenţă nespecifică sortimentului, cu grăsime acumulată sub membrană, aspect de vechi etc.. De asemenea, cumpătărorii sunt sfătuiţi să urmărească modul de etichetare a produselor din carne şi să nu cumpere produse preambalate neetichetate. Comisarii pentru protecţia consumatorilor atrag atenţia cumpărătorilor ca, la cumpararea produselor alimentare şi, implicit a produselor din carne, să solicite şi să păstreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul in care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea unui produs.

Geanina NICORESCU