Pro România Neamţ: Harbuz – preşedinte judeţen, Panaite – preşedinte la Piatra Neamţ

Delegația Națională a PRO România a aprobat, marți, 6 noiembrie 2018, numirea lui Liviu Harbuz în funcția de președinte al filialei nemțene a partidului și a lui Vasile Panaite ca președinte al filialei municipale Piatra-Neamț. Cei doi lideri ai PRO România – filiala Neamț doresc formarea unei echipe puternice care va oferi o alternativă credibilă și consistentă la actuala clasa politică și administrativă. ”Vreau să vin acasă, să construiesc alături de echipa Pro România lucruri frumoase pentru județul Neamț. Am constatat cu amărăciune că în ultimii trei ani nu s-a făcut absolut nimic în județ dar nici în țară și este de datoria noastră să ne implicăm. Totodată sunt bucuros că fac echipă alături de Vasile Panaite și ne propunem să implementăm un proiect consistent și durabil, pentru că nemțenii merită acest lucru. Vom crea o echipă puternică, vom avea coordonatori pe fiecare domeniu de activitate pentru că ne dorim în partid și oameni tineri dar și specialiști în diverse profesii”, a declarat Liviu Harbuz, președintele filialei Neamț a PRO-România. ”Trebuie să recunoaștem cu toții că lucrurile au stagnat de câțiva ani în municipiul Piatra-Neamț, că avem de recuperat un decalaj enorm față de alte orașe. Municipiul Piatra-Neamț are nevoie de o altă viziune decât cea prezentă, nu este suficient doar să faci marcaje rutiere, sensuri giratorii și să plătești utilitățile. Alături de Liviu Harbuz și echipa PRO România am gândit un proiect prin care orașul va redeveni Perla Moldovei. Împreună putem mișca lucrurile în direcția cea bună”, a declarat Vasile Panaite, președintele filialei Piatra- Neamț a PRO România. În vârstă de 56 ani, Liviu Harbuz este de profesie medic veterinar și a fost președinte și vicepreședinte al Colegiului Medicilor Veterinari. A fost președinte al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ale cărei baze le-a pus în 2002. În Parlamentul României, unde a fost ales deputat, Liviu Harbuz a deținut funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură. În prezent, Liviu Harbuz moderează una dintre cele mai longevive emisiuni radio (”Prieteni fără cuvinte”) la Europa FM și a pus bazele proiectului ”Prin jungle urbană”, la DC News. Vasile Panaite are 47 ani și este absolvent al Facultății de Teologie și al Academiei de Studii Economice. A fost contabil-șef al Primăriei Dragomirești iar din 2004 a fost primar al acestei localități. În anul 2017 a fost numit prefect al județului Neamț.

