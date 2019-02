Primim la redacţie:

Scrisoare deschisă domnului primar al Municipiului Piatra-Neamț, Chitic Dragoș

Stimate domnule primar,

Subsemnatul Nita Constantin, având functia de director executiv al clubului sportiv Volei Club Municipal Piatra Neamt, vă inaintez aceasta scrisoare deschisa, care contine aspect foarte bine cunoscute de catre dumneavoastra, dar de data aceasta aleg să o fac public: De nenumarate ori v-am rugat sa puneti in executare obligatiile prevazute la pct 13 din anexa la Hotararea Consiliului Local nr 259/29.09.2016, respectiv a obligatiilor partial indeplinite de la pct 2 din anexa la Hotararea Consiliului Local nr 85 din 24.03.2016. Intarzierea punerii in executare a Hotararilor Consiliului Local de catre Primarul Municipiului Piatra Neamt nea produs mari dificultati in cadrul Campionatului Masculin de volei Divizia A, intr-un final echipa de volei a orasului s-a desfiintat.Datorita, sau mai bine spus, din cauza ca dumneavoastra ati refuzat sa duceti la indeplinire aceste hotarari, in contextul in care sunteti ordonatorul principal de credite, singurul in masura sa o faceti (constant ati gasit scuze de natura sa “lungeasca”la infinit punerea in executare a acestor hotarari, cum ca anumiti functionari nu sunt de acord, ca dumneavoastra doriti dar dl secretar al municipiului- in persoana dlui Fecic Florin, se opune vehement) ca intr-un final, in decembrie 2018 sa spuneti ca nu veti pune in aplicare aceste hotarar ale Consiliului Local Piatra Neamt, bineinteles, doar verbal, pt ca niciodata nu faceti acest lucru scris, asumat, pentru ca ceea ce faceti dumneavoastra este atat de…ilegal si va bazati pe faptul ca timpul trece, poate se prescrie aceasta datorie a dumneavoastra, adica “obligatia de a face”. Voleiul masculin nemtean a murit. A urmat acelasi traseu marcat de dumneavoastra, traseu urmat, pe rand, de echipa de fotbal Ceahlau, echipa de handbal masculin si cea de volei feminin. Sunteti singurul vinovat de aceste esecuri, domnule primar! Echipa aceasta implinea anul trecut 50 de ani de existenta.Vedeti dumneavoastra, domnule primar, exista dinainte sa fiti dumneavoastra numit in functie, dar nu a avut continuitate in mandatul dumneavoastra. Gruparea voleibalistica a orasului Piatra Neamt a participat 30 de ani doar in primul esalon al primei ligi din Campionatul National, de-a lungul timpului, echipa a participat de 14 ori in Cupele Europene(CEV Cup),a fost de 3 ori finalista Cupei Romaniei, s-a clasat de 4 ori pe locul trei in Campionatul National de Volei si de 3 ori a fost vicecampioana in acelasi Campionat National. Asta inseamna, domnule primar, ca a facut istorie in Campionatul National de Volei, ca a facut performanta, ca stradania unor persoane a dat rezultate fantastice, tinand cont de sustinerea minima de care a avut parte, adica au reusit sa faca un brand din aceasta echipa.Este o realizare cu care dumneavoastra nu va puteti lauda si cu a carui nume nu veti fi asociat niciodata cu bucurie, intrucat legatura dintre dumneavoastra si Volei Club Municipal Piatra Neamt este sinonima cu desfiintarea. In toata tara, primariile au constituit diferite forme de organizare, astfel incat sa sustina sportul local, cea mai cunoscuta forma fiind csm-urile.De ce Piatra Neamt nu poate?De ce alte municipii pot?Si nu vorbim de orase mari, vorbim de Buzau, Focsani, Zalau, etc.Sistemul impus de dumneavoastra prin proiecte nerambursabile este greoi, depasit, sunteti singurul primar din Romania care il prefera. Domnule primar, o comunitate nu traieste si nu e mai sanatoasa prin stalpisori portocalii de despartit sensurile de mers!Cum stimulati copiii nemteni sa faca sport, sa se desparta de computere, sa traiasca sanatos, daca ei nu se pot regasi intr-un sport, nu au un idol pe care sa il poata urmari “live”, nu au un model intr-o disciplina sportiva care sa ii motiveze?! Avem o sala polivalenta, poate cea mai frumoasa din tara, care gazduieste intalniri ale culturilor religioase si concerte muzicale…Si apropo de asta, in 5 ani de cand sunteti primar, nu ne-ati onorat o data la un meci, la o competitie la care a participat aceasta echipa, nu ati binevoit sa ii cunoasteti componentii( in proportie de 70% nemteni de-ai nostri, cetateni care platesc taxe si impozite)acestei echipe, nici sa le strangeti mainile, nici cand acestia au promovat in divizia A1 si nici cand echipa a implinit 50 de ani de existenta.Dumneavoastra doar ati curmat aceasta existenta. Sa va mai spunem, acum , la final, ca am facut imposibilul si am sustinut aceasta echipa din surse proprii?Ca am acumulat datorii, ca oricat am incerca sa achitam amenda de 5000 de euro impusa de FRV precum si alti 5000 de euro taxe de inscriere, ca sa poata reveni aceasta echipa din luna mai 2019 inapoi unde ii este locul , este de domeniul fantasticului?Strigate neauzite de nimeni… Ati refuzat sa ne raspundeti la nenumaratele adrese inregistrate la adresa registraturii institutiei pe care o pastoriti, cu toate ca, legal, aveti aceasta obligatie. Organizați conferințe de presă periodic și constant, prin urmare, înțelegeți cât de importantă este comunicarea. Mai este nevoie ca acele principii despre care vorbiți de cate ori apareti in fata cetatenilor, să fie respectate si de catre dumneavoastra! Ar fi propice sa respectam si opiniile contribuabililor, cetateni care îşi doresc echipele inapoi pe scenele celor mai importante competitii nationale.Suntem municipiul care a avut, la un moment dat(exact inainte sa preluati dvoastra mandatul de primar) 5(CINCI!!!!)echipe in divizii superioare ale sporturilor de echipa.Ramasese una singura, Volei Club Municipal Piatra Neamt, aţi tras cortina şi peste acesta, ati distrus-o! Poate asa, in modul acesta, public, vom fi auziti si poate asa veti reactiona!Nu suntem noi in masura sa va invatam cum sa va faceti meseria de primar, dar nici dumneavoastra nu sunteti in masura sa distrugeti sportul nemtean!

Director Executiv, Nita Constantin