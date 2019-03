Primarul Dragoş Chitic dă startul lucrărilor la ştrand

Primarul Dragoș Chitic a efectuat ieri, 19 martie, o vizită de lucru în Ștrandul Municipal, unde au demarat lucrările de pregătire pentru sezonul estival 2019. Împreună cu personalul din compartimentul pentru administrarea bazelor sportive și de agrement al primăriei, au fost inventariate aspectele care trebuie rezolvate până la deschiderea ștrandului în sezonul 2019 estimată, la fel ca în fiecare an, la 1 iunie. „Prin societățile specializate ale Consiliului Local vom realiza lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, aleilor pietonale, spațiilor de parcare și căile de acces auto, precum și a spațiilor de joacă și a mobilierului stradal. Pe lângă aceste lucrări, vom realiza și în acest an investiții în modernizarea spațiilor de cazare, a terenurilor sportive și a zonei de plajă și bazine” a declarat primarul Dragoș Chitic. Personalul propriu al primăriei se va ocupa de reparații și amenajări, dar și de pregătirea instalațiilor și echipamentelor aferente bazinelor cu apă. „În 2018, primul an în care Ștrandul Municipal a fost în administrarea directă a Primăriei Piatra-Neamț, a fost un sezon reușit, cu reacții pozitive din partea persoanelor care au vizitat ștrandul. Continuăm și în acest an să facem ceea ce este necesar pentru creșterea calității serviciilor oferite, precum și atractivității acestei importante baze de agrement din Piatra-Neamț” a completat Dragoș Chitic.