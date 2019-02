Primarul de Piatra Neamţ, printre protestatarii de la Ministerul de Finanţe

Primarul municipiului Piatra Neamţ declară că se înscrie în rândul primarilor din Asociaţia Municipiilor din România, care solicită ca minimum o treime din bugetul naţional să revină administraţiei publice locale. „Am încheiat consultările publice cu reprezentanţii celor două categorii socio-profesionale şi lucrez la finalizarea programului de Guvernare Locală „Piatra Neamţ 2019”, pe care îl voi prezenta pulic săptămâna viitoare”, a spus Dragoş Chitic, care a precizat: „Din păcate, bugetul poate avea incertitudini, actualii guvernanţi au rămas imuni la socilitările primarilor şi nu au în intenţie să restituie sumele de bani luate de la bugetete locale şi date la bugetul de stat. Asociaţia municipiilor a solicitat o treime din bugetul naţional, pentru ca primarii să întreţină localităţile pe care le conduc şi facă investiţii. Cerem Ministerului de Finanţe alocarea a minim 30 la sută a impozitului pe venit, poziţie pe care am susţinut-o şi eu la 14 ianuarie la Bucureşti. Sincer, nu am prea mari aşteptări din partea lor. Programul Primăriei Piatra Neamţ, cu toate pierderile finianciare, este ambiţios şi se bazează pe atragerea a cât mai multor fonduri, îndeosebi europene”, a precizat Dragoş Chitic. După o întâlnire avută de primari, miercuri, cu reprezentanţii guvernului, preşedintele Asociaţiei Municipiilor din România, Robert Negoiţă, a declarat că aşteaptă un răspuns pozitiv. „A fost o tendinţă de a discuta despre cotele din impozitul pe venit şi cum se împart, dar consider că este o discuţie foarte depăşită atâta vreme cât cotele din impozitul pe venit înseamnă mai puţin de 10% din buget, iar bugetul administraţiei locale ar putea să fie o treime, cel puţin 30% din buget”, a spus Negoiţă. În momentul de faţă, până în 20% din bugetul de stat merge spre administraţiile locale, cel mai mic procent din Uniunea Europeană, potrivit Asociaţiei Municipiilor din România.

M.O.T.