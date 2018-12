Președintele PNL Neamț Mugur Cozmaniuc: Somez Guvernul României să nu dea dovadă de iresponsabilitate prin promovarea oricărui alt proiect care ar fi în detrimentul autostrăzii Unirii

Informațiile recente cu privire la posibilitatea ca proiectul autostrăzii Unirii să fie din nou ”abandonat” ne-a adus aminte de o replică celebră din 2004 când fostul președinte Traian Băsescu îi spunea lui Adrian Năstase ”Ce blestem pe poporul asta de a ajuns până la urmă să aleagă între doi foști comuniști?”, pe care am vrea să o parafrazăm: ”Ce blestem pe moldoveni de au ajuns până la urmă să aibă parte de un ministru al Transporturilor, din această zonă, dar care face tot ce poate ca să decidă în defavoarea acestora?”.

Cum este posibil ca doi parlamentari din zona Moldovei, cu putere de decizie, să încerce să saboteze un proiect de infrastructură rutieră vital pentru această zonă? Pentru unii dintre noi aceste intenții ale unora de a abandona un proiect pentru care s-au făcut atât de multe, în defavoarea unui alt proiect (autostradă Bacău – Brașov) este greu de cuprins cu mintea, greu de explicat oricărui om cu bun simt, care își iubește țara.

Despre autostrada care va lega Moldova de Ardeal s-au scris sute de articole, s-au făcut declarații politice, s-au cheltuit niște bani, s-a făcut o lege, s-a promulgat legea, deci ne-am fi așteptat ca următoarea dezbatere logică să fie în contextul alocării sumelor necesare ca să înceapă cât mai curând lucrările.

Dar ce să vezi…. se pare că socoteala publică e departe de interesul unor grupuri de politicieni. Să te apuce crizele de nervi, nu alta.

Reprezentanții asociațiilor civice care militează pentru autostrada Iaşi-Târgu Mureş susţin că PSD vrea să dinamiteze dezvoltarea Moldovei, prin promovarea autostrăzii Bacău-Braşov, pe motiv că ar fi mai scurtă şi mai ieftină.

Unul dintre reprezentanții asociației ”Moldova vrea Autostradă” a declarat pentru News.ro că zilele trecute a avut loc o şedinţă la Ministerul Transporturilor, la care a fost prezent ca observator şi un membru al asociaţiei, iar întrunirea ar fi avut ca scop scoaterea de pe lista de priorităţi de către guvern a autostrăzii Iaşi-Târgu Mureş.

”Grupul pesedist de la Bacău, cu senatorul Dragoş Benea în frunte şi cu Lucian Şova la Ministerul Transporturilor, din motive obscure, vrea sa dinamiteze dezvoltarea întregii Moldove prin împingerea în faţă, cu argumente false, a legăturii Bacău-Braşov, pe ideea că ar fi mai scurtă şi mai ieftină. Ei nu înţeleg un lucru simplu şi folositor. Dacă se face autostrada Iaşi-Targu Mureş (A8), Bacăul va fi cel mai avantajat oraş mare din toată Moldova. Va fi pe ruta Autostrăzii A7 Ploieşti-Suceava şi va fi la numai 70 de kilometri de nodul rutier dat de intersecţia A7 cu A8, în zona Paşcani, de unde se poate lega urgent direct de Europa. Braşovul este o mare păcăleală chiar şi pentru băcăuani”, a spus Dan Radu.

Nu are nimeni – nimic cu Brașovul, din contră este unul dintre orașele cele mai frumoase ale României, dar prioritizarea unei autostrăzi Bacău – Brașov nu este o strategie bună. Zona Moldovei are nevoie de o legătură rapidă cu Ardealul. Autostrada A8 ar însemna ca distanța Iași – Târgu Mureș să fie făcută în aproximativ 2 ore și 30 de minute. Da, avem nevoie să câștigăm timp pentru a deveni productivi, pentru a crește șansele acestei zone să se dezvolte, să poată fi atrași noi investitori.

Pe lângă eforturile care au fost făcute de asociațiile civice, pe lângă legea Autostrăzii Moldovei care a fost adoptată și promulgată, într-o ceremonie publică, de președintele României Klaus Iohannis, cei din PNL desfășoară de câteva zile o campanie de strângere de semnături ca autostrada Unirii să fie construită cu fonduri europene (deci rezolvarea unei alte probleme, care a fost invocată de cei care chiar vor să pună bețe în roate acestui proiect important de infrastructură rutieră).

Până în prezent s-au adunat peste 2.000 de semnături. Dacă vreți să semnați puteți accesa linkul www.pnl.ro/petitieA8

Posibilitatea sabotării începerii construcției Autostrăzii Unirii este dur sancționată de președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, unul dintre cei mai activiti promotori al acestui proiect.

”Somez Guvernul României să nu dea dovadă de iresponsabilitate prin promovarea oricărui alt proiect care ar fi în detrimentul autostrăzii Unirii! Să lase deoparte politicianismele și să respecte legea și pe cetățenii Moldovei care au spus clar că vor autostrada care va lega Moldova de Ardeal, de Europa. Singura prioritate a Guvernului în acest moment ar trebui să fie alocarea sumei necesare, în bugetul pe anul 2019, pentru începerea lucrărilor. Orice altă acțiune înseamnă subminarea voinței cetățenilor și încălcarea legii”, a declarat președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc.

Despre interesul Guvernului PSD pentru zona Moldovei vom afla adevărul în zilele următoare, pentru că urmează să fie dezbătut proiectul de buget pentru anul 2019. Atunci vom vedea ce bani vor fi alocați (pentru că legea așa spune) pentru începerea construcției acestei autostrăzi. În mod contrar, chiar am putea crede că Moldova este ”blestemată” pentru că alte explicații logice nu mai există.