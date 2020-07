Costel Alexe, Directorul General al SNTGN TRANSGAZ Ion Sterian și secretarul de stat la SGG Rusu Petrică Lucian s-au aflat vineri în vizită în județul Neamț. În cadrul vizitei au fost prezenți pe șantierul unde se construiește stația de Comprimare gaze naturale de la Gherăești și Depozitul de material tubular, ca parte a proiectului ”Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre/dinspre Republica Moldova”, construcție fir liniar DN 700, tronson Onești- Gherăești. Gazdă le-a fost președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc și primarul PNL al Comunei Gherăești Pavel Bereșoae. Redăm mai jos principalele declarații susținute de cei prezenți: Mugur Cozmanciuc – președintele PNL Neamț Aș vrea să salut prezența în județul Neamț al colegului meu Costel Alexe ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, al directorului General al SNTGN TRANSGAZ Ion Sterian și secretarul de stat la SGG Rusu Petrică Lucian. Cu domnul director Sterian am avut discuții încă din 2015 cu privire la această investiție din județul Neamț, în comuna Gherăești. Și pentru asta vreau să îi mulțumesc. Ministrul Costel Alexe a avut o contribuție majoră în ceea ce privește avizarea, susținerea și promovarea acestui proiect la nivelul guvernului și nu doar atât. Se implică pentru ca toate localitățile din județul Neamț să aibă gaz, fiecare cetățean să beneficieze de gaz. Secretarul de stat Lucian Petrică Rusu are în coordonare zona de Energie și a venit să arate că județul Neamț este important din punct de vedere energetic pentru Guvernul Orban. Costel Alexe – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Bună ziua tuturor. Astăzi în România din 2 arbori tăiați, unul ajunge scrum. Azi în România, din nefericire, gradul de racordare al gospodăriilor la rețea de gaz este de 36%, iar obiectivul principal al Guvernului Orban, așa cum a fost asumat și în Planul Național de Investiții și Relansare al Economiei – Reclădim România, este ca până în 2027 – 70% din gospodării să fie racordate la rețeaua de gaze. Guvernul reușește această investiție din zona dumneavoastră și gazoductul să aibă un grad de racordare foarte mare. Fondurile pentru investiții vor fi acordați prin proiectul POIM – 200 milioane de euro, prima tranșă, plus alte 700 milioane de euro ca să beneficieze cât mai multe localități. Aș vrea să îl felicit pe domnul director Sterian Ion pentru această legătură Gherăești – Lețcani, care o să fie bună pentru locuitorii din județul Neamț, ca să nu mai irosim materialul lemnos punându-l pe foc, ci să folosească gaz. Ion Sterian – Directorul General al SNTGN TRANSGAZ ION STERIAN: Bună ziua tuturor. Am ajuns la Roman de aseară împreună cu echipa mea managerială. Vizita pe șantierul de aici face parte din proiectul de dezvoltare pe partea de NORD -EST a României a infrastructurii de transport gaze, din care fac parte județele Bacău, Neamț, Iași, Botoșani și Suceava. Proiectul începe de la Onești spre Gherăești – 105 km de conductă, de la Gherăești – Lețcani 60 de km de conductă și 2 stații de comprimare – la Onești și Gherăești. Aceste 2 stații vor fi gata la sfârșitul lunii august 2021. Vreau să anunț în premieră și îmbunătățirea și creșterea volumului de gaze și pentru Republica Moldova – gazoductul Ungheni – Chișinău, pe care îl punem în funcțiune la sfârșitul lunii iulie. Va fi un moment simbolic, care scoate Republica Moldova din captivitatea dependenței de o singură sursă de gaze, îi face, prin România, vecini la infrastructura de gaz europeană – creșterea securității la aprovizionarea cu gaze – o competitivitate asupra prețului la gaze – care va avea un impact pozitiv la prețul pentru populație și consumatori industriali din Republica Moldova. Și mass media din Neamț este invitată la acest eveniment, care va fi un moment istoric. Mai sus de această stație de la Gherăești, la finalizarea lucrărilor, la sfârșitul lunii august 2021 va fi un depozit. Din cei 163 de kilometri de conductă vom finaliza peste 100 de kilometri cât mai curând, iar acest depozit va fi predat comunității locale ca să poată fi folosit pentru dezvoltarea sectorului industrial. I-am propus domnului primar Pavel Bereșoae să aibă dezbateri cu comunitatea locală, pentru a propune proiecte de dezvoltare, să invite tinerii plecați să se întoarcă pentru a deschide mici afaceri. Ce va crea acest gazoduct aici? Premisele conectării localităților la rețeaua de gaze. Aici la Gherăești avem un nod tehnologic, de aici se dirijează gazele către Iași, Suceava și Botoșani. Aici la șantier avem resursă umană din zonă și aprovizionarea cu materiale tot din zonă se face. Aici lucrează peste 350 de muncitori care toți locuiesc în zonă – consumă alimentele din zonă – toată lumea are de câștigat. Am avut azi o întâlnire la primăria Roman – unde le-am adus la cunoștință ce pași trebuie să facă – discuții pur tehnice – în vederea extinderii rețelei de gaz metan. Noi încurajăm autoritățile locale să se conecteze la rețeaua de gaz, să facem aceste parteneriate. Suntem în sprijinul autorităților, în ultimii 2 – 3 ani ne-am întâlnit cu primarii să le prezentăm proiectul de extindem rețeaua de transport. Secretar de stat SGG – Lucian Petrică Rusu Guvernul PNL investește în proiectele de infrastructură energetică mai ales în Moldova. În proiectul Național de Investiții – Reclădim România ne-am asumat ca 70% din localitățile din România să fie racordate la rețeaua de gaze până în 2027. Miercuri, 8 iulie, am primit ultimul acord de finanțare de 200 milioane de euro, prima tranșă. Pe 15 iulie vom lansa ghidul solicitantului și sper că începând cu 1 august să primim primele cereri de finanțare de la autoritățile locale. Voi urmări fiecare proiect de infrastructură energetică. Pentru județul Neamț acest nod – această conductă va ajuta ca localitățile să obțină mai ușor finanțare și împreună cu președintele Mugur Cozmanciuc să sperăm că vom conecta cât mai multe localități din județ la rețeaua de gaz.