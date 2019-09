Președintele Consiliului Județean Neamț nu se dezice de comportamentul duplicitar, una spune, alta face! Nu a onorat invitația PNL de a discuta pe marginea proiectului de rectificare bugetară!

”Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene nu a onorat

invitația PNL a de veni să discutăm pe marginea proiectului

de rectificare bugetară. Un bărbat politic ar fi venit, însă, în

schimb, el lansează atacuri gratuite la adresa noastră pe pagina

de Facebook, clamând că este sincer interesat de soarta

nemțenilor. Când trebuia să acționeze, să demonstreze că este

interesat, nu a făcut-o! Nu înțelegem de unde această

încăpățânare păguboasă, având în vedere că de fiecare dată

ne spune să facem administrație, nu politică. Am fi vrut și

noi să vedem că face administrație! Dacă nu îi convenea să

vină la sediul PNL putea să propună un alt loc de întâlnire,

pentru a avea dezbaterea, mai mult decât necesară, pentru

proiectul de rectificare al bugetului județului Neamț. Mai

mult chiar, din cauza acestor tărăgănări primăriile din județ

rămân fără banii, de care au nevoie ca de aer, pentru a continua

proiectele de dezvoltare, deja demarate! Da, președintele Consiliului

Județean Neamț a demonstrat astăzi că nu îi pasă de

nemțeni”, Florin Hopșa liderul consilierilor județeni liberali.

”Așa cum am spus în conferința de presă de săptămâna

trecută astăzi împreună cu liderul consilierilor liberali județeni

Florin Hopșa am venit pregătiți să purtăm dezbaterea privind

rectificarea proiectului de buget al județului Neamț, precum

și proiectul privind alocarea sumei din impozit pentru UATuri.

Așa cum era de așteptat domnul Ionel Arsene, sau vreun

alt reprezentant, delegat al președintelui Consiliului Județean,

nu au binevoit să aloce din timpul lor pentru această dezbatere.

Acest tip de comportament ne arată că toate atacurile la

adresa consilierilor PNL sunt simple acțiuni populiste, care

nu au nicio legătură cu interesul cetățenilor. Îi solicit

președintelui Consiliului Județean să explice de ce împiedică

bunul mers al județului Neamț”, Bogdan Buhușanu consilier

liberal.