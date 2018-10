Premoniția (I)

* Doctor MIRON ITZHAK

Psiholog principal clinician cu drept de supervizare

Fenomenul premoniției se definește ca o anticipare a unui eveniment fără o cauză rațională, care se va întâmpla în viitor și despre care este posibil să fim avertizați asupra unui eveniment iminent.

Această avertizare poate să ne ajute să întâmpinăm dificultăți sau riscuri ce pot să aibă loc. Fenomenul de premoniție apare prin două fapte principale:

1. Prin intuiția noastră sau a altora care ne avertizează, dintre cei apropiați.

2. Vise premonitorii.

Nu există persoane care să nu fi avut în viața lor un caz de premoniție. Totuși, există o scală în care putem încadra oameni între persoane care sunt foarte apropiate de acest fenomen și persoane mai îndepărtate de acest fenomen. Persoanele care sunt departe de acest fenomen se pot defini drept persoane foarte rationale, sigure pe ele; pentru ele, stările spirituale și cele sufletești reprezintă ceva care trebuie depărtat. Ele nu cred în lucruri care nu sunt palpabile și bineînțeles că nu cred nici în avertizările pe care le primesc din neant. Pentru ele, trăirea vieții în prezent și trecutul lor sigur sunt singurele dovezi ale existenței, fără să-și bată capul dacă o ghicitoare sau o persoană îi spune ceva legat de viitor.

De când a început civilizația, există acest fenomen. Întrebările sunt de ce premoniția funcționează și cum funcționează? Sunt foarte multe cercetări care încearcă să descrie acest fenomen și subliniază existența lui, dar foarte puține cărți ne explică de ce apare premoniția. Există un grup restrâns de persoane care au această capacitate de anticipare a viitorului în ansamblu, pe de o parte, iar de altă parte există persoane care-și anticipează propria viață și propriul destin.

Premoniția este abordată prin mai multe metode pe lângă cele tradiționale, științifice, cum ar fi metode parapsihologice, magie, spiritualitate ș.a.

În cercetările arheologice din Egipt și Mesopotamia s-au descoperit dovezi care atestă că una din ocupațiile speciale la acea vreme era de a citi sau de a vedea viitorul și fenomenul de premoniție.

Oamenii, atunci și astăzi, sunt preocupați nu doar de trecut și prezent, ci și de viitor. Știința viitorului poate duce la înțelegerea cum să trăim mai bine și să întîmpinăm evenimente negative să avem o dominanță legată de viața noastră, în totalitate.

Premoniția este un fenomen misterios iar la unele persoane pare un fenomen ciudat, de neînțeles. De aici, apar foarte multe discuții contradictorii despre acest fenomen. Dacă acest fenomen îl folosim prea des este posibil că viața omului să fie tulburătoare și el să piardă dominanța asupra vieții. Aici mă refer la persoane care aproape zilnic se sfătuiesc cu semiprofesioniști (astrologi etc) care le avertizează că astăzi poate fi o zi problematică, mai ales să nu facă drumuri și să nu călătorească din cauza accidentelor. Acest lucru l-am pățit și eu când, într-o zi am fost la o bună prietenă de-a mea și când a aflat că mâine plec cu trenul la Timișoara m-a rugat să nu plec pentru că există posibilitatea unui accident. Nu spun ce rău m-am simțit când m-am hotărât, totuși, să plec și mi-era teamă că mi se va întâmpla ceva, că va fi un accident.

Foarte des, premoniția nu e doar ce ne spun alții sau suntem avertizați ci poate fi și când visăm și visul ne arată că sunt probleme în viitor sau din contra, că ceva foarte frumos se va întâmpla.

Unul din cele mai semnificative vise premonitorii este visul lui Faraon, din Vechiul Testament, cel despre cele 7 vaci slabe și cele 7 vaci grase. Iosif interpreteză visul ca fiind o avertizare din partea lui Dumnezeu, să ia în calcul că după 7 ani de prosperitate, vor veni 7 ani grei. Și îi sugerează să-și adune grâu și să se gândească la vremurile grele. Așa a și fost.

Un alt vis premonitoriu este cel al vizitiului regelui Eduard al VII-lea, cu o zi înainte de când trebuia să ducă trăsura regelui. El visează că trăsura ajunge într-un loc de unde nu mai poate continua. Îngrijorat de acest vis, vizitiul se hotărăște să verifice traseul pe care urma să meargă cu regele. Spre surpriza lui, descoperă că unul din poduri era în reparație și trebuia schimbat traseul. Ceea ce a și făcut.

Episcopul Iosif Laumey, duhovnicul lui Franz Ferdinand visează cu o noapte înainte de atentat că acesta va fi omorât și el, în aceeași zi, organizează o slujbă în comemorarea Principelui. Și așa a fost.

Abraham Lincon, președintele american, în 1965, cu câteva zile înainte de a fi omorât visează va fi ucis la teatru. Și foarte mulți oameni trec pe lângă sicriul lui și plâng. Altă moarte anticipată.

Saul, regele din Biblia veche, se pregătește de război cu filisitinii. Într-o noapte, fără să știe nimeni, pe ascuns, își ia calul și se duce la o doamnă care făcea magie și o roagă să spună ce va fi cu el. Doamna se uită pe cărți și pe o hartă și îi spune că el va începe lupta dar o să fie dat jos de pe cal și omorât cu o sabie. Și, într-adevăr, așa s-a întîmplat.

Există dovezi științifice că premoniția poate fi și pe linie colectivă. Cu alte cuvinte, mai multe persoane aveau un gând sau un vis comun legat de un eveniment. Așa se spune despre vaporul Titanic despre care mulți oameni, rudele celor care erau pe vapor, au visat că li se va întâmpla ceva rău rudelor lor.

De mai multe ori, fenomenul de premoniție se regăsește la oamenii care-și folosesc puternica lor intuiție dar și cu o înțelepciune mare. Așa s-a întâmplat și cu o pacientă de –a mea care visează că primește un telefon de la spital prin care i se spune că mătușa ei a murit. Când s-a trezit, era foarte îngândurată și n-au trecut mai mult de 30 de minute când a primit într-adevăr, acel telefon prin care a aflat că mătușa ei a murit. Când am analizat împreună cazul, am văzut că pacienta mea era foarte apropiată de ruda ei, care era internată în spital. Cu o zi înainte a avut o discuție cu medicul mătușii care îi spusese în mod clar că ea nu va rezista mai mult de două zile. De multe ori, omul primește o informatie neplăcută pe care nu vrea să o dezvolte: ori din neplăcere, ori din teamă, sau din alte motive. El introduce informația într-un sertar, care se numește sertar de așteptare care poate fi la subconștient sau în apropierea conștientului. Dar, conștientul nu-I permite foarte mult acest lux și când el descifrează că în două zile, cum e cazul de mai sus, îi dă semnale, prin vis, să se apuce să vorbească despre acest lucru. Și așa, în acest fel, în acea noaptea, a fost nevoită să se ocupe cu fenomenul de premoniții, legat de mătușa ei.

Premoniția poate fi foarte depărtată cu simboluri care, aparent, nu au nici o legătură cu viața actuală. Îmi amintesc un caz cu o doamnă cu care, în majoritatea ședințelor noastre, lucram pe vise și interpretarea lor. Vise premonitorii. În fiecare vis se afla în alte locuri, și, într-adevăr, împreună cu pacienta mea, am reușit să dezvoltăm un profil de-al doamnei. De exemplu, înainte cu câteva generații, ea trăia într-un oraș foarte frumos, Sibiu. Prin visele ei, înafară de faptul că am reușit să se regăsească, a reușit să lipească, într-un fel, viețile ei din trecut și viața ei în present. Există discuții științifice dacă venirea unui om în lume are legătură cu trecutul lui sau este un om independent, fără nici o legătură cu trecutul lui. Teoriile cognitive, comportamentale, arată că omul e ca o tabula rasa și că nu există nici o tangență cu trecutul. În teoria mea, fiecare om care vine în lume, format de împrejurările lui din trecutul mai apropiat și mai îndepărtat. Cu alte cuvinte, există o energie în același om care, într-adevăr, este partea puternică ce ține legătura cu alte feluri de energii din lumea noastră și cea din trecut. Nu degeaba se spune că există moartea fizică și există moartea spirituală, energetică. Se spune că moartea fizică este la început și, încet, încet, corpul energetic, spiritual, părăsește corpul până la 40 de zile (în religia creștină; în religia evreiască, la 30 de zile; în cea budhistă, se spune că nu-l părăsește niciodată).