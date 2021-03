Chiar daca primavara se lasa asteptata si in acest an, in cele din urma, soarele isi va arata in sfarsit adevarata fata, astfel ca ne vom putea bucura din nou de temperaturi placute si de natura in moduri care mai de care mai interesante. Sosirea sezonului cald vine la pachet cu o serie de schimbari importante nu doar in natura, ci si in ceea ce priveste pregatirea propriilor autovehicule pentru noile conditii de mediu. Ceea ce nu luam de foarte multe ori in calcul este faptul ca sezonul rece lasa amprente pe automobilele noastre, din acest motiv este recomandat ca inainte de venirea sezonului cald, sa oferiti masinii o spalare intensa, mai ales in zonele inferioare, care au fost expuse sarii aruncate pe carosabil.

Pentru a pasi in noul sezon cald asa cum se cuvine, am pregatit pentru tine cateva sfaturile utile despre cum trebuie sa iti pregatesti masina.

Verifica temeinic starea bateriei auto

Pe timpul iernii, bateria auto este mult mai solicitata decat in restul anotimpurilor, astfel ca aceasta se poate descarca mult mai rapid decat ai putea anticipa. Din acest motiv, verificarea parametrilor si starea de functionare reprezinta aspecte carora trebuie sa le acorzi o atentie mai aparte. Daca aceasta cedeaza in mod constant, acesta este un semn clar ca bateria auto trebuie inlocuita cu una noua. Din fericire insa, gasirea unei baterii de calitate nu ar trebui sa iti dea prea multe batai de cap avand in vedere ca exista numeroase magazine online de profil care te pot ajuta in acest sens.

Inlocuieste anvelopele de iarna cu cele de vara

Un aspect important are legatura cu inlocuirea pneurilor de iarna cu cele de vara. Desi acest lucru nu este obligatoriu prin lege, anvelopele sunt cele care influenteaza semnificativ performantele de condus si siguranta, de aceea anvelopele de vara reprezinta alegerea optima pentru sezonul cald. Acestea sunt concepute dintr-un cauciuc rezistent la temperaturile ridicate si pot preintampian cu succes fenomenul de acvaplanare, o situatie periculoasa, des intalnita in timpul verii.

Fa o revizie rapida masinii

O revizie tehnica facuta in mod periodic, iti poate fi de un real folos in identificarea unor probleme mai putin vizibile. Acest lucru nu are neaparat legatura cu sezonul in care ne aflam, insa reprezinta o idee inspirtata sa faci acest lucru inainte ca noul anotimp sa isi intre in drepturi. Daca identifici probleme la nivelul unor piese auto, este recomandat sa le inlocuiesti in timp util, pentru a evita probleme ulterioare, ce pot deveni costisitoare sau care iti pot chiar pune viata intr-un real pericol. Indiferent de modelul de masina pe care il conduci, in mod cert in prezent vei regasi cu mare usurinta piese auto originale pentru automobilul tau.

Igienizeaza complet intreaga masina

Primavara reprezinta momentul perfect pentru a igieniza complet atat interiorul cat si exteriorul masinii, desi acest lucru este recomandat sa se intample cu regularitate pe intreg parcursul anului. Avand in vedere insa ca iarna aducem in interiorul masinii o multime de murdarie cu incaltamintea, este o idee mai mult decat inspirata sa cureti intreaga masina si sa improspatezi aerul din interiorul acesteia.