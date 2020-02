Prefectul judeţului, George LAZĂR, reprezintă interesele județului Neamț la Curtea de Apel Ploiești

Prefectul judeţului Neamţ, George Lazăr, a reprezentat astăzi 27 februarie a.c, în instanță la Curtea de Apel Ploiești, interesele județului Neamț. Prefectul județului Neamț este însoțit în această acțiune de primarul comunei Bicaz Chei, Oniga Gheorghiță și de către domnul director Stâncel Simion al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Neamț, dar și de juristul Consiliului Județean Neamț. Actualul proces în care s-a pronunțaț pronunțat prin hotărâre judecătorească Tribunalul Prahova în 2019 a început din anul 2014, iar la termenul din 19 februarie a.c., dar și la termenul de astăzi 27 februarie 2020 s-a prezentat prefectul județului Neamț, domnul George Lazăr. Domnul prefect al județului Neamț, George Lazăr va fi prezent și la următorul termen stabilit pentru data de 18 martie a.c, și va participa la toate termenele acestui proces în scopul asigurării unei apărări calificate pentru a susține juridic interesele județului Neamț. „La acest termen de astăzi, Instituția Prefectului – Județul Neamț a depus în apărare acte noi pe care lea comunicat și celorlalte părți cu privire la procedura încheierii proceselor verbal dintre unitatea administrativ teritorială Gheorgheni și unitatea administrativ teritorială Bicaz Chei, precum și o serie de documente ce privește modalitatea de încheiere a proceselor verbale, datând din aceeași perioadă privind stabilirea limitelor unității administrativ teritoriale Ghoergheni și limita unitaților cu care se învecinează. S-a stabilit în data de 18 martie a.c termen final pentru depunerea concluziilor părților. Am făcut acest act de prezență pentru a mă asigura că avem o apărare calificată, consider că este foarte important să ne utilizăm corect șansele și să ne pregătim bine apărarea. Voi fi prezent și la termenul din 18 martie pentru a susține cauza și pentru a depune concluzii în apărarea interesului legitim al județului Neamț. Mă voi bate pentru interesele nemțenilor privind respectarea legii și a limitei de hotar a județului Neamț și am mari speranțe că prin implicarea mea, în calitate de prefect, va duce spre o justă soluționare.”, a declarat prefectul județului Neamț, domnul George Lazăr