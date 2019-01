Prefectul de Neamţ, cu dor de CAS

Daniela Soroceanu Daniela Soroceanu , prefectul judeţului Neamţ, a avut ieri nostalgia fostului său loc de muncă în calitate de director general al CAS Neamţ şi a participat la conferinţa de presă organizată de această instituţie cu unele completări privind activitatea curentă şi cea din anul 2018. „Mă bucur că am revenit în sediul Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ pe care am condus-o acum vreo 13- 14 ani şi că sunt alături de d-na director CAS”, a spus prefectul de Neamţ, care a precizat: „Ne preocupăm ca transparenţa decizională să se facă atât prin accesul infrormaţiilor potrivit Legii privind liberul acces la informaţile publice, cât şi prin conferinţă de presă în care să fie aduse în cunoştinţă publică noutăţile din domeniu. Cele 15 obiective avute de Casa de Asigurări de Sănătate în Planul de Acţiune local, sunt realizate în integralitate. Le multumescsalariaţilor de aici că au făcut posibil ca asiguraţii să aibă condiţii medicale bune. Nu mi s-au adus la cunoştinţă că ar fi fost sincope sau probleme. La decontare nu au fost probleme decât una mai mică, derulată prin CNAS. Lucrurile acestea se întâmplă în fiecare an, atunci când doreşti să faci cu bani relativ puţini, cât mai multe lucruri”, a adăugat Daniela Soroceanu.

V.N.