Potenţialul ministru al transporturilor este membru PSD Neamţ

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că Răzvan Cuc este membru în organizaţia Neamţ, filială care îl susţine foarte tare pentru funcţia de ministru al Transporturilor, informează Agerpres. „Răzvan Cuc este membru la organizaţia PSD Neamţ de vreo două săptămâni. (…) Înţeleg îngrijorarea unor colegi din PSD Giurgiu, dar este membru în altă organizaţie”, a afirmat Dragnea, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al Partidului Social Democrat, care are loc la Palatul Parlamentului. Întrebat dacă PSD Neamţ îl susţine pe Răzvan Cuc pentru portofoliul Transporturilor, Dragnea a răspuns: „Foarte tare”. Răzvan Cuc a fost în 2017 la Neamţ, pe mai multe drumuri judeţene şi naţionale. Printre altele, a verificat starea drumului național DN 15D, tronsonul Roman – limita cu județul Vaslui (28 septembrie). Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a venit să vadă cum arată carosabilul de care se plâng, de ani de zile, cetățenii și autoritățile locale şi a fost însoțit de președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, Ionel Arsene, și de directorul Direcției de Drumuri și Poduri Iași, Ovidiu Laicu. „Mă bucur să fiu aici în calitate de ministru, am mai fost în calitate de turist și am spus că este păcat să nu investim în infrastructura națională, pentru ca să se dezvolte foarte bine și infrastructura turistică. Eu am mai avut discuții și înainte cu domnul președinte referitoare la infrastructura rutieră, atât pe partea de modernizare, cât și de întreținere și am aranjat toate proiectele și sumele de bani înacât să se facă lucrări. Direcțiile regionale au utilaje încă din 2015, acum sunt puse la treabă și lucrările se pot face într-un ritm mai alert decât până acum. Domnul Laicu are absolut tot ce-i trebuie. Eu voi reveni aici pentru a vedea dacă toate lucrările s-au realizat așa cum s-a angajat; pe DN 12C, până la finalul lunii octombrie și apoi acest tronson de DN 15D.”, spunea Cuc, pe atunci ministru al transporturilor. Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a transmis, ieri, președintelui României, Klaus Iohannis, propunerile de numire a miniștrilor pentru portofoliile Dezvoltării Regionale și Transporturilor. Pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a fost propus Daniel Suciu, iar pentru Ministerul Transporturilor a fost propus Răzvan Cuc. ”Am făcut aceste nominalizări pentru a pune capăt situației de blocaj a activității Guvernului, mai ales că perioada de interimat la cele două ministere expiră. Dezvoltarea regională și transporturile sunt două domenii cheie, pentru care am prevăzut prin legea bugetului de stat sumele necesare pentru realizarea investițiilor de care România are nevoie. Pentru buna implementare a proiectelor de investiții este necesară coordonarea de către miniștri cu atribuții depline în exercitarea funcțiilor. Îmi exprim speranța că interesele României vor prima și, în scurt timp, Guvernul va putea să-și desfășoare activitatea în echipă completă”, a subliniat prim-ministrul Viorica Dăncilă. Executivul României va continua să își îndeplinească angajamentele asumate și va acționa pentru punerea în aplicare a Programului de Guvernare în interesul cetățenilor, cu accent pe dezvoltarea investițiilor și creșterea veniturilor populației. Totodată, Guvernul României își va exercita, în continuare, cu responsabilitate mandatul Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.