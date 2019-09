PNL Neamț îl invită pe președintele Consiliului Județean Ionel Arsene la o dezbatere pe marginea rectificării bugetare! Să arate că îi pasă de nemțeni!

Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc alături de consilierii județeni Mihai Stoica, Bogdan Buhușanu și de prim vicepreședintele PNL Neamț George Lazăr au susținut vineri, 30 august, o conferință de presă unde au vorbit despre problemele din județul Neamț, despre rectificarea bugetară și alte subiecte de interes local și național.

Redăm mai jos principalele declarații făcute de președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc, de consilierii județeni Mihai Stoica, Bogdan Buhușanu și de prim vicepreședintele PNL Neamț George Lazăr:

Mugur Cozmanciuc președintele PNL Neamț:

S-a discutat săptămâna aceasta la Camera Deputaților pe marginea OUG 114. Colegii liberali din Comisia de Industrii și Servicii au reușit să abroge o serie de articole din această OUG toxică:

Articolul 40 – care prevedea plafonarea, pe perioada 2019 – 2021, a indemnizațiilor acordate persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, invalizi, veterani – văduve de război.

Articolul 46 – care prevedea exceptarea premierului și a ministrului Finanțelor de a semna o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din strategia fiscal – bugetară.

Articolul 49 – prin care s-a stopat acordarea mierii de albine pentru elevii din clasele I – IV din învățământul de stat și confesional.

Articolul 57 și 59 – referitoare la taxa pe viciu.

Articolul 60 – prin care se înființa Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate!

Articolul 61 – referitor la prețul energiei electrice și gaze naturale. Pentru a nu produce haos în piață prin abrogarea acestui articol, colegii liberali au făcut o completare care oferă un termen de 90 de zile pentru punerea în acord a legislației, după care se abrogă.

Articolul 78 – taxa de 2% pentru ANRE – S-a propus revenirea la stabilirea acestei taxe de către președintele ANRE, prin ordin, care va fi publicat în Monitorul Oficial!

Așa cum am atras atenția de la început că OUG 114 este toxică, vom face în continuare toate eforturile ca să modificăm aceste articole prin care a fost pusă în pericol economia.

Vizita președintelui Klaus Iohannis în SUA a fost un succes. Asta o arată declarația Comună adoptată care marchează decisiv aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre cele două state în domenii esențiale.

Cât despre proiectul colegilor liberali din Consiliul Județeni care prevedea alocarea de fonduri pentru primăriile din județ afirm că ei au făcut aceste demersuri în legitimitate și în interes corect de reprezentare a interesului cetățeanului. Alocările de fonduri trebuiau făcute de foarte mult timp, iar rectificarea bugetară trebuie dezbătută. Și mai cred că ducerea în derizoriu a acestor subiecte, într-o polemică publică de genul: dacă vin sau nu la ședință, nu este benefică. Apreciez propunerea domnului Buhușanu (invitația adresată președintelui Consiliului Județean de a participa la o dezbatere pe marginea rectificării bugetare). Dacă cineva dorește cu adevărat dezvoltarea județului trebuie să vină la ședință – să nu dea dovadă de rea voință!

Cât despre activitatea colegilor mei din Consiliul Județean este normal ca așteptarea să fie mare, însă dacă nu s-au ridicat la înălțime cu siguranță nu au făcut nimic cu rea credință. Când au greșit și-au asumat și sunt dispuși ca pe viitor să aibă reacții mai ferme.

PNL va iniția un proiect de hotărâre pentru ca toți cei care sunt în situație de incompatibilitate să fie sancționați!

Cât despre alocările de buget către primării, consilierii județeni PNL au mandat clar de a susține forma prezentată, însă dacă în cadrul dezbaterilor pe marginea rectificării bugetare există alte puncte de vedere cei 14 consilieri județeni PNL au capacitatea de a înțelege și a face concesii, dar cineva trebuie să explice de ce nu vor să dea bani la unii și să dea la alții!

PNL a fost partener corect față de PMP din punct de vedere politic, însă cei de la PMP ar trebui să decidă dacă este sunt opoziție față de PSD sau nu!

Colaborare cu ALDE: PNL pornește de la următoarea idee: fie că este vorba de ALDE/PMP sau oricine altcineva, toate deciziile trebuie să fie în concordanță cu solicitările venite din teritoriu (de la primari). De exemplu, domnului primar Niță de la Borca ar trebui să i se spună de ce nu a fost susținut de ALDE, la fel și la Dobreni! Timpul le va așeza și ne va arăta dacă sunt oameni corecți toți oamenii politici sau una spun sau alta fac!

George Lazăr – prim vicepreședinte PNL Neamț:

Aș vrea să aduc în discuție o sesizare care ne-a fost făcut de către primarul comunei Borca Ovidiu G Ioniță. El a avut până în prezent 6 acțiuni ale corpului de control ale prefecturii Neamț, pe care le consideră ușor deplasate, pe care le-am putea pune într-o notă de ”răfuială politică”.

Într-un din adresele doamna prefect Soroceanu a inițiat un control la primăria Borca în urma unei sesizări anonime venită pe Facebook.

Doamna prefect ori nu înțelege, ori nu distinge legea sau este într-o zonă de abuz. Pentru că OUG cu privire la petiții, la articolul 7, prevede că petițiile/cererile anonime, în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează. Doamna prefect merge într-un derapaj al literei și spiritului legii forțând legea și solicită primăriei lucruri pe care nu ar trebui să le solicite. Nu este o conduită normală a instituției prefectului Neamț, de a pune presiune pe primari care nu au aceeași culoare politică.

Aș vrea să vorbesc și despre situația consilierului județean Vasile Baciu, care este într-o situație de incompatibilitate. S-a acreditat în mod eronat ideea că PNL nu ar fi făcut la momentul respectiv ce trebuia. Domnul Baciu are o hotărâre definitivă, deci secretarul județului și instituția prefectului au obligația să pună pe ordinea de zi a ședinței de CJ încetarea de drept a acestui consilier. Instituțiile statului abilitate trebuie să aplice legea, trebuiau să aplice decizia imediat, dar acum se fac că nu văd, iar asta poate crea probleme foarte mari. De ce? Pentru că hotărârile luate prin votul acestui consilier sunt luate prin vot nelegal și oricine poate ataca în contencios administrativ aceste hotărâri. Solicităm CJ Neamț să aplice legea, să pună imediat în aplicare decizia cu privire la consilierul județean Baciu!

Mihai Stoica– consilier județean PNL Neamț:

Când am discutat despre oportunitatea inițierii de către noi (consilierii județeni PNL) a proiectului ce prevede repartizarea către UAT a sumei de 7,5% din impozitul pe venit am luat în calcul necesarul de sume pe fiecare UAT.

Am stat de vorbă cu primarii pentru a vedea ce nevoi au și dacă am scăpat ceva am lăsat suma peste un milion de lei la dispoziția Consiliului Județean să poată aloca sumele necesare. Am luat în calcul distribuirea sumelor către primăriile care au proiecte care trebuie să fie finalizate în august – septembrie sau proiect finanțate cu fonduri europene.

Voi iniția un proiect de hotărâre pentru ca cei care sunt incompatibili să fie demiși și cred că vom iniția o nouă ședință extraordinară unde, dacă va exista voință și dezbatere, să îl votăm, plus alocarea de fonduri și rectificarea bugetară.

Bogdan Buhușanu – consilier județean PNL Neamț:

Aș vrea să punctez niște aspecte legate de două subiecte – alocarea sumelor pentru primării și rectificarea bugetară.

În ceea ce privește proiectul de alocare de fonduri către primării scopul a fost de urgentare al acestui proiect. Acești bani au venit de la Guvern la Consiliul Județean din luna aprilie. Din discuțiile de atunci cu președintele Consiliului Județean a rămas că discută cu primarii după sărbătorile de Paște. Nu a făcut-o. În iunie alături de colegii liberali am pus din nou în discuție subiectul și președintele Consiliului Județean ne-a spus, din nou, că va discuta cu primarii. Dar proiectul tot nu s-a pus pe ordinea de zi. Cred că a tergiversat asta pentru că a ținut cont de factorul politic – șantaj politic pentru primarii din teritoriu!

Se clamează foarte mult în presă că nu am votat rectificarea bugetară. Noi ne-am abținut pentru că este o practică a președintelui Consiliului Județean Neamț să introducă pe ordinea zi, în ultimul moment, proiecte foarte importante că să nu avem timp să facem o analiză corectă. Rectificarea bugetară nu înseamnă doar cheltuieli înseamnă și permutări de sume la diverse capitole bugetare și poate nu putem fi de acord cu asta. De aceea solicităm și îl invităm pe domnul președinte al Consiliului Județean la o dezbatere pe tema rectificării bugetare și a alocării bugetare! Dacă iubește nemțenii și este de bună credință va da curs invitației!