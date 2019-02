PNL Neamț critică dur Legea Bugetului de Stat

Conferinţă de presă sâmbătă, la Piatra Neamţ, organizată de organizaţia municipală a PNL, la care au fost prezenţi senatorul Eugen Ţapu şi primarul Dragoş Chitic. Tema conferinţei, bugetul de stat care, pe lângă prevederile neconstituționale, are extrem de multe vicii de fond, nu asigură suportul necesar pentru susținerea investițiilor atât la nivel național cât și local, nu răspunde așteptărilor și nevoilor societății. “Alianța PSD-ALDE a falsificat Bugetul de Stat, iar din această cauză România riscă să intre în recesiune. Nu poți veni cu un buget pentru care nu garantezi realitatea cifrelor, asta înseamnă că nu-ți dorești altceva decât răul României. Președintele nu putea fi părtaș la falsificarea bugetului de stat, ar fi fost un act de iresponsabilitate echivalent cu al PSD-ALDE. Bugetul de stat trebuie corectat rapid, este o speță simplă și clară, CCR o poate rezolva rapid și așteptăm asta din partea judecătorilor constituționali. După decizia CCR bugetul trebuie reîntors în Parlament și îndreptate erorile Guvernului și ale majorității PSD-ALDE, pentru că altfel rămâne construit pe bani falși”, a declarat Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț. Partidul Național Liberal salută decizia președintelui Klaus Iohannis de a ataca la CCR Legea bugetului de stat. ”Considerăm demersul președintelui un demers legitim perfect fundamentat și indispensabil pentru a readuce bugetul de stat în realitatea economică a României și pentru a readuce bugetul de stat la adevărurile care există în economia româneasca. Prin acest buget nu se oferă nicio garanție că se va realiza vreun tronson important de autostradă cum tronsonul Târgu Mureș-Iași-Ungheni, Autostrada Unirii. Actualul buget nu oferă resursele financiare necesare pentru realizarea spitalelor regionale pentru care, culmea, avem la dispoziție sute de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene, bani pe care actuala guvernare riscă să-i piardă pentru că avem convingerea că, de fapt, nu vor să construiască aceste spitale regionale, să îmbunătățească calitatea serviciilor de sănătate pe care le furnizează către cetățenii români”, a adăugat Eugen Țapu-Nazare, senator PNL Neamț. Bugetul de stat pe anul 2019 afectează grav comunităţile locale, lipsindu-le de fondurile necesare pentru o bună funcţionare, iar despre dezvoltare din bugetele proprii aproape că nici nu se mai poate discuta în majoritatea localităţilor din ţară. ”Anul trecut aşa-zisa,”revoluţie fiscală “a lăsat bugetele comunităţilor locale fără sume de bani importante. Printr-o şmecherie guvernamentală marca PSD, o parte dintre banii care li se cuveneau primăriilor au fost duşi la bugetul de stat pentru a acoperi, găurile rezultate dintr-o proastă guvernare sau pentru a fi împărţiţi pe criterii politice. Municipiul Piatra-Neamţ a pierdut anul trecut în urma măsurilor fiscale aberante luate de actualii guvernanţi aproximativ 10.000.000 lei, aproape 10 % din buget, o sumă importantă ţinând cont şi de dificultăţi financiare generate de ratele la bănci cu care se confruntă municipalitatea pietreană. Indiferent cum ai face calculele, matematic rezultă că nu vor fi alocați mai mulţi bani decât anul trecut primăriilor, dimpotrivă, cel mai probabil banii vor fi mai puţini. Este adevărat că s-a majorat la 60 % procentul de IVG repartizat administraţiilor locale dar ni s-au transferat şi cheltuieli suplimentare din zona socială care vor fi mai mari decât ceea ce s-a acordat în plus ca procent. Este vorba despre obligarea primăriilor să achite începând cu acest an indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora care anul trecut au însemnat la Piatra-Neamţ 14,6 milioane de lei existând o tendinţă de creştere anuală a acestor costuri. Concret anul trecut Primăria Piatra Neamţ a încasat din cota repartizată din impozitul pe venit 47 milioane lei. Anul acesta conform bugetului aprobat de PSD se preconizează a valoare de 58 milioane lei pentru procentul de IVG aferent municipiului Piatra-Neamţ. Adică vom primi în plus 11 milioane de lei dar la pachet cu, ”un cadou” o cheltuială suplimentară de aproape 15 milioane de lei pentru zona socială. Altfel spus ni se dă cu o mâna dar ni se ia cu două! În concluzie sunt nemulțumit și foarte îngrijorat totodată în privința bugetului Primăriei Piatra-Neamț pentru acest an, din cauza amatorismului și a lipsei de interes față de administrațiile locale, manifestate de actualul guvern.” a declarat Dragoș Chitic, primarul Municipiului Piatra-Neamț.