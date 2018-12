PLUGUŞORUL ASOCIAŢIEI CLUB SPORTIV ECVESTRU „COSTACHE LUPU” PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN NEAMŢ ŞI PREFECTURA JUDEŢULUI NEAMŢ 2018 – 2019

Aho, aho, copii şi fraţi,

Staţi puţin şi nu mânaţi,

C-am venit astăzi să ar,

Chiar în anul centenar,

Tot cu plugul lui Traian,

Vom păşi în noul an;

Tragem un arc peste ani,

Doar pe cai, nu cu plăvani,

Ca să alergăm în zbor

Pentru a spune tuturor,

Cum am urat an de an

La Consiliul Judeţean

Şi cu plugu-n bătătură

Sub geamuri la Prefectură.

Cu trâmbiţe şi făclii,

De prin anul două mii,

Noi tot uram dregătorii,

Până când risipeam norii,

De-apăreau cerul senin

Şi poloboace cu vin.

V-amintim acum şi vouă,

La sfârşit de nouă-şi-nouă

Îi spuneam lui domn’ Bobeanu

C-a fost îmbelşugat anu’,

Că dăduse-acel greu test

Cu regiunea nord-est,

Obţinând pentru judeţ,

O victorie de preţ,

Reuşind chiar performanţa

De a echilibra balanţa,

Iar industria nemţeană,

Să nu mai rămână-n pană,

Din nou să funcţioneze.

Viaţa să ne-o redreseze.

Atunci am vrut să mă duc,

La domnul Harasemiuc,

Spre a nu-l ruga în zadar,

Să ne dea un celular,

Pentru-a ura-n receptor,

Ca în anul următor,

Venitul minim să crească,

Taxele nu se mărească,

Iar noi vom veni frumos,

Şi călare şi pe jos,

Chiar dacă-i drumul cam greu,

Prin gropi dăm câte-un rateu,

O să-ndemnăm băieţi,

Să ne-audă Carabeţ,

Şi-o să-l pună pe Munteanu

Să facă drumul la anu’.

Aşa cum a fost în plan,

Consiliului Judeţean,

Trageţi-i brazdă pe rouă,

Pentru anul nouă-şi-nouă!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Dup-această scurtă tură,

Ajungem, la Prefectură,

Care poartă sub armură,

Ordonanţe de guvern,

Pentru-a ne-arunca-n infern;

Prefectul Şendrea, jurist,

S-a dovedit mare artist,

Oricând la negocieri,

Discutând cam în doi peri,

Le-a tras la sindicalişti,

Tunuri de artilerişti,

De le-îngheţat limba-n gură,

În faţă la Prefectură.

Nu vrem să ne doară capu’,

Aşa că, domnule Ţapu,

Care eşti un prefect, „Sub”,

Umblă-oleacă la şurub,

Că cei de la guvernare

Sunt oamenii dumitale;

Faceţi ca în două mii

Să fie şi bucurii,

C-au fost destule belele,

Care de care mai grele;

Iată că aniversăm

Zece ani de când sperăm

C-o s-avem vremuri mai bune

În judeţ şi în comune;

Am citit chiar ieri în lună

C-o s-avem viaţă mai bună,

Cum că s-a scumpit benzina,

Şi căldura şi lumina,

Şi mâncărica, săraca,

Vântul, aerul şi apa.

Chiar şi-aşa noi tot sperăm,

Când o fi ca să votăm,

Tot aşa, fără culoare,

Ca s-ajungă fiecare,

Pe scaun de dregători,

Iubit de-alegători!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Şi-acum cinstite gazde,

Vom mai trage nişte brazde,

Invitându-vă cu noi

Tocmai în două mii doi,

Când vă ura în pridvor,

„Răcnetul Carpaţilor”,

Un ziar incandescent,

Arţăgos şi virulent,

Care pe-atunci îndemna

Urătorii cam aşa:

Aho, aho, copii trăzniţi,

Staţi puţin şi nu răcniţi,

Daţi-vă lângă fereastră

Şi-ascultaţi urarea noastră,

Plăsmuită cu umor

De „Răcnetul Carpaţilor”;

Am venit şi noi cu plugul

Ca să împlântăm belciugul,

Să scărpinăm cu sacâzul,

Să înţepăm cu bâz-bâzul,

Să troznim cu plesnitoarea

Până s-o schimba culoarea.

Ne-am alăturat de cai

Pentru că n-avem buhai;

Când anul se înnoieşte

La noi plugul rugineşte,

Nu începe a ura,

Nu incepe-a semăna,

Ci-i pus tot pe cârcotit

Pân-o fi la asfinţit,

C-aşa-i Răcnetul lăsat,

Probabil că-i blestemat

Să de în vileag prostia,

Hoţia, escrocheria,

Abuzul şi laşitatea,

Servilismul, nedreptatea.

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Când cu circul când cu teatru’,

Urcăm în două mii patru,

Iarăşi la sfârşit de an

În Consiliul Judeţean

După lupte-nverşunate,

Când pe burtă, când pe spate,

Cu lovituri sub centură,

Ori discursuri de-anvergură,

În show-uri televizate

Sau în presă publicate,

Candidaţii la locale,

N-au lăsat-o deloc moale.

Toate partidele-n cor

Ni s-au străduit de zor

Să promită sprintenele

Câte-n lună şi în stele;

Dar PSD şi-Alianţa

Le-a cam risipit speranţa,

Doar PUR-ul si PRM-ul

Reuşiră-a-nvinge greul

Şi le-au trosnit o torpilă

Prin Badea şi prin Frăţilă;

Acum la sfârşit de an,

Consiliului Judeţean,

Păstorit de Constantin,

Om gospodar, bun creştin,

Tot alaiul vă urează

Să vegheaţi cu mintea trează

Iar în următorii ani

Să alocaţi mai mulţi bani

Pentru alte stimulente,

Pentru salarii decente,

Iar la vreo rectificare

S-avem norocul cel mare

Să intre şi călăria,

Care-a fost mereu mândria

Sportului din România.

Hai porniţi flăcăi acum,

Să-ndemnăm plugul la drum!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Trecem pe la Prefectură,

Recunoscută structură,

Implicată chiar în foţă

Ca o luminoasă torţă,

Cu domnul prefect Mocanu,

Starostele, barosanul,

Pe care-l vedem cam trist

Pentru că e navetist,

Dar venind acum în faţă,

Crezând că-i prefect pe viaţă,

Poate Ştefan s-o-ndura

Vreo locuinţă i-o da

Undeva pe la Speranţa,

Pentru a-ntări-Alianţa;

Chiar dacă domnul prefect,

Politic n-are efect,

C-a plecat din PNL

Neaşteptat de repede,

Totuşi Alianţa mamă,

Aşa-n secret tot îl cheamă,

S-o sprijine când e greu,

Permanent, dar nu mereu

Pentru domnul Toderaş,

Că-i băiat fin, de oraş,

Îi dorim mai multă pace,

Cu Constantin să se-mpace,

Să-nceteze cârcoteala

Şi toată ciorovăiala;

Acum pentru consolare

Croiţi-i o brazdă mare,

În care să-nsămânţeze

Şi apoi să recolteze,

Numai culturi de-mpăcare

Că-i loc pentru toţi sub soare.

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Puşi mereu numai pe fapte

Iată-ne-n două mii şapte,

La Consiliul Judeţean

Păstorit de nici un an

De-un tinerel preşedinte,

Băiat fercheş şi cuminte,

Politician de rasă,

Poate să de la mulţi clasă;

Încă de la început

S-a străduit, s-a zbătut,

Fonduri multe s-acceseze

La proiecte să lucreze

Judeţul să-l redreseze.

Marcoci, proaspăt preşedinte,

Cu ceva timp înainte,

Trecuse prin Prefectură,

C-a-ntr-o mică aventură,

Unde s-a maturizat,

Căte ceva a-nvăţat,

Momentul l-a ajutat

Spre culme l-a propulsat,

Conducând de peste-un an,

Dârz, Consiliul Judeţean.

Trageţi plugul înainte

Pentru domnul preşedinte!

Şi o brazdă-n faptul serii

Pentru toţi consilierii!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Şi cum timpul grabnic trece,

Două mii douăsprezece,

Ne aduce acest an

La Consiliul Judeţean

Un bărbat adevărat,

Cunoscut şi-apreciat,

Om vrednic, peste măsură,

Vestit în agricultură.

A reuşit să-nvingă,

Tot judeţul să-l convingă,

Fiind ales preşedinte,

Unii au luat aminte

Ca banul să investească

Judeţul să înflorească;

Dar Tărâţă preşedinte,

Cu gandul la cele sfinte,

Şi-a propu aşa, în mare,

Ca pentru parlamentare,

Să obţină un scor bun,

Înainte de Crăciun.

Domnul chiar l-a ajutat

Şi-n cameră şi Senat

A propulsat partenerii

Sus, în sferele puterii,

Să facă o bună figură

În noua legislatură.

Fiindcă ştim toţi USL-ul,

Ales ca să-nvinga greul

Va fi de-acum la butoane

Pe câmpuri şi în saloane.

Se cuvine-o urătură

Pentru sfânta Prefectură;

Domnul Mitea ca prefect,

Ar vrea să fie perfect,

Harnic, mândru ardelean,

Adevărat ortoman,

Acas-ajunge când poate,

Că-i plac drumurile toate

Şi i-a dat dumnezeu harul

Să cânte ca Dan Spătaru;

Când Ponta s-a supărat,

Fiind greşit informat,

Nea Culiţă, brav bărbat,

Pe dată l-a apărat,

Decretând „nevinovat”

La sfărşit de urătură

Pentru-ntreaga Prefectură

Consiliului Judeţean,

Acum la sfărşit de an,

Ca judeţul să-nflorească

Iar lumea să vă iubească!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Multe valuri au trecut

După cum Domnul a vrut.

În două mii cincisprezece,

Observând cum timpul trece,

De mai bine de un an,

Preşedinte-i Iacoban

Român verde, ortoman,

Încercat cu experienţă,

Manifestă exigenţă,

Deseori severitate

Dar şi multă bunătate,

Echilibru, toleranţă,

Iar în ultimă instanţă,

A semănat armonie

Şi multă prietenie.

Îi dorim victorii multe,

Subalternii să-l asculte

Iar Consiliul să-l urmeze

Proiectele să-i voteze.

Şi în anul care vine

Să-i meargă extrem de bine,

Trageţi roata înainte

Pentru-al nostru preşedinte

Mânaţi măi, hăi, hăi!

Mai facem o urătură

În final la Prefectură

Acum doar aleatoriu

Reprezintă-n teritoriu

Guvernul de tehnocraţi

De prin lume adunaţi;

Dar bravul nostru prefect

Dornic de a fi perfect

În judeţ deja-i vestit

Că-i tânăr neliniştit

Priveşte de la-nălţime

Ce se-ntâmplă prin mulţime.

Este-un bun guvernator

Străduindu-se de zor

Legile să se respecte

Iar măsurile corecte

Să se-aplice foarte bine

Cum spuneam, de la-nălţime;

Ca un impunător brad,

Domnul Angheluţă Vlad,

O urare cu efect

Şi pentru domn’ subprefect

Un specialist select

Nu-i chiar tânăr da-i fâşneţ

Şi aleargă prin judeţ

Implicându-se activ

Rezolvând operativ

Problemele complicate

Ce se cer soluţionate.

Aşa iese la bătaie

Domnul Gheorghe Nicolae

Urăm de lângă trăsură

Pentru toţi din Prefectură:

Mânaţi măi, hăi, hăi!

Vremea vine, vremea trece,

E două mii şaisprezece;

An cumplit elecoral,

Unii călare pe val

Au cucerit la locale

Victorii fenomenale,

Uneori surprinzătoare,

Însă chiar hotărâtoare

Pentru a fi majoritate

Cum se zice, ca la carte,

În Consiliul Judeţean,

După-un inteligent plan,

PSD-iştii pe cai mari,

Nefiind majoritari,

Au reuşit în final,

Să urce din nou pe val,

Datorită lui Arsene,

Care s-a trezit din vreme,

Cum îl ştim, disciplinat,

Politican rasat,

A ştiut să-nvârtă roata,

Hotărând pe dată soarta,

În Consiliul Judeţean,

După cum avea în plan,

Iară la municipal,

Călare din nou pe val,

A creat majoritate,

Să meargă treaba pe roate.

După-aşa retrospectivă

Se impune-o perspectivă,

Nu tristă şi pesimistă,

Ci extrem de optimistă,

Îndrăzneaţă, curajoasă,

Minunată, luminoasă,

De-o fi vreun moment de criză,

Poate-apărea o surpriză;

Să vrea însuşi PSD-ul,

Ca la braţ cu PNL-ul,

Să facă pe neaşteptate,

O altă majoritate;

De-ar putea consilierii,

Tentaţi de-orgoliul puterii,

Când şi când să mai cedeze,

Împreună să voteze,

Hotărârile dreptăţii,

În slujba comunităţii,

S-ar crea un pol solid,

De fapt, un singur partid,

Fără doctrine, culori,

Slujindu-i pe-alegători,

Ca să-l numim la bilanţ,

Partidul brav de la Neamţ;

Trageţi brazda cea mai mare

Pentru o colaborare!

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Dar pân-atunci, PSD-ul,

Nevoit să ducă greul,

Clar se va orienta,

Atent va mobiliza,

Propriul nucleu de partid,

Experimentat, solid,

Îndrumat de preşedinte,

S-atingă mai multe ţinte,

Pentru că sunt la butoane,

Şapte-şi cinci de milioane,

Să fie chivernisiţi,

Foarte atent cheltuiţi,

Raţional, cu măsură,

În ampla infrastructură;

Urgentă, pe filieră,

E structura rutieră;

Aprobat şi prins în plan,

Drumul Mărgineni-Roman,

Ce-ajunge-n european,

Va costa, fără fasoane,

Trei-şi două milioane;

Se află la mare preţ

Şi alte drumuri din judeţ,

Încadrate-n parametri,

Şaptezeci de kilometri;

Apar şi poduri pe hărţi,

În vreo opt localităţi.

Mai trebuie remarcate

Investiţiile-aprobate,

La-nvăţământ, sănătate,

De cârcotaşi criticate,

De cei mulţi apreciate;

S-or construi cu eforturi

Întâi, cinci helioporturi,

Şi un grandios spital,

Ultramodern, în final;

Mai multe dotări, după caz,

La Roman, Târgu Neamţ, Bicaz;

Aceste realizări,

Cu beneficii, urmări,

Vor aduce bunăstarea,

Progresul şi dezvoltarea,

Ne vor duce înainte,

Cu Arsene preşedinte;

Şi-atunci, cei plecaţi afară,

Se vor întoarce-n ţară,

Vor veni nemţenii-acasă,

Cu drag să-i punem la masă

Şi-mpreună să urăm,

Judeţul să-l colindăm,

Iar pentru realizări,

Să-i tragem nişte cântări,

Şi-nc-o brazdă-n bătătură,

Stropită cu băutură!

Pentru-a noastră prefectură,

Condusă-n ultimul an

Cu-ambiţie şi elan

De-acea doamnă serioasă,

Activă, ambiţioasă,

Care-n mersul său isteţ,

De secretar la judeţ,

A vegheat fără percepte,

Legile să se respecte,

Lăsându-i lui Bosovici,

Problemele mare şi mici,

Fiindcă-i acum secretar,

În regim interimar.

Şi-acu-n an de sărbători

Cu fete şi cu feciori

Ne-am adunat sub fereastră

Şi-am rostit urarea noastră

Pe care-o zicem şi-acum

Apoi vom pleca la drum:

Dragii moşului copii,

Vreau iar să vă văd zglobii,

Fericiţi, întorşi acasă,

De sărbători toţi la masă,

Să petreceţi, să cântaţi,

Pe cei dragi să-i colindaţi,

Cum aţi prins de la străbuni,

Ca adevăraţi români.

Am venit, azi, la fereastră,

Să aduc în curtea voastră,

Cadouri nenumărate,

De la guvern adunate:

Salarii din plin mărite,

Pensii consistent sporite,

Impozite mai scăzute,

Şi alte biruri dispărute.

Ştim, Programul guvernării,

Vrea prosperitatea ţării,

Iar Dragnea, bravul bărbat,

De români apreciat,

Secondat de Tăriceanu,

Ştiu precis ce vor la anul:

Copiii mai fericiţi,

Tinerii mândrii-împliniţi,

Toţi cei buni ca să muncească,

Ţara n-o mai părăsească;

Să-şi regăsească menirea,

Să-şi afle-aici fericirea,

În casa lor părintească,

De pe glia strămoşească,

Crească-şi pruncii-n bucurie,

Aici fericiţi să fie.

Pentru Guvern şi români,

Porniţi plugul din străbuni,

Mânaţi măi, hăi, hăi, hăi!

Dar Moşul v-avertizează,

Să vegheaţi cu mintea trează,

Nu vă mai lăsaţi minţiţi,

Înşelaţi şi păcăliţi,

Privind mândra Românie,

Cum devine colonie;

Cum tineri liberi, frumoşi,

În stradă sunt mereu scoşi,

Pe bani grei să protesteze,

Legile să le-anuleze,

Pentru ca în România

Să domnească anarhia;

Cum persoane ONG-iste

Cozi de topor soroşiste,

Puse să mobilizeze,

Cât mai mulţi să protesteze,

Mereu să intimideze

Ca să destabilizeze;

Ei urmează un model,

Al statului paralel,

Care atacă-n forţă, tare,

Făcând jocur’le murdare

A duşmanilor de-afară

Şi-a lichelelor din ţară;

I-ajută şi DNA-ul,

Devenit acum Bau-baul,

Cu cătuşele pe masă,

Săltând pe-oricine din casă,

Semănând groază, oroare,

În politica cea mare.

Iohannis, supărat, rău,

Că n-are Guvernul său,

Cu Soroş şi gaşca lui,

Subjugată banului,

Încearcă să saboteze,

Guvernul să nu lucreze,

Legea să nu se respecte,

Cu foarte grave efecte

Şi-ar mai vrea ca PSD-ul,

Care sigur duce greul,

Să-i cedeze guvernarea,

S-aibă el marea cu sarea.

Trageţi brazdă voinicească

Planul să nu-i reuşească!

Mânaţi măi! Hăi, hăi, hăi!

