PLANTE PERICULOSE PENTRU CÂINI

Unele din plantele din grădină sunt toxice pentru animalele de companie, in special pentru câini, ele pot pune în pericol viața lor. Trebuie precizat că doar anumite părți ale acestor plante toxice sunt periculoase pentru câini. De aceea nu trebuie să intrăm neapărat în panică fiindcă e posibil ca animalul de companie nici să nu se atingă de anumite fructe. E bine de știut plantele de care câinele trebuie ținut cât mai departe posibil. Plante decorative pentru grădină, toxice pentru câini Lăcrămioara este una dintre plantele îndrăgite datorită delicateții sale și a parfumului diafan. Planta este însă extrem de toxică. Spre exemplu, apa în care stau aceste flori taiate devine otravitoare. Provoaca aritmie cardiaca, stari comatoase, deces. Irisul are câteva simptome pe care le poate provoca animalului de companie, între care se numară voma însoțită de sângerări, diaree, hipersalivație, dureri abdominale. Iedera englezească este foarte decorativă, mai ales toamna, când capătă o culoare roșiatică, de aceea se și întâlnește destul de des în curțile noastre. Totuși trebuie evitat contactul câinelui cu această plantă. Ingerarea fructelor acestei plante îi provoaca câinelui dereglări digestive și chiar comă. Narcisele, în special cele galbene, sunt mai periculoase. Câinii sapă pământul din grădină și este posibil să scoată la suprafață bulbii de narcise. Ingerarea lor le poate provoca tulburări ale sistemului digestiv, convulsii, hipotensiune, aritmie. Begonia nu trebuie lăsată în preajma animalelor de companie. Tuberculii acestei plante decorative sunt cei mai periculoși, dar și celelalte componente ale begoniei sunt toxice. Câinii care înghit părți din aceasta plantă vor avea simptome precum vomă, arsuri vizibile in jurul botului și dureri de limbă și de gât. Crizantemele se numără printre plantele preferate ale toamnei datorită coloritului lor multiplu și a rezistenței ândelungate. Din păcate, crizantemele nu sunt prea prietenoase cu animalele. În funcție de cantitatea ingerată, câinele poate manifesta simptome gastrointestinale, precum vărsături și diaree, dar poate apărea și lăcrimare și dilatarea pupilelor. Pot apărea și reacții cutanate. Degetelul roșu este o plantă toxică în totalitate, inclusiv pentru om. Ingestia acestei plante provoacă puls neregulat, insuficiență respiratorie, stop cardiac.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU