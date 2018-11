Plante pentru grădină: ageratum sau pufuleți

Dezvoltă multe flori de culoare albastru-violet

Ageratum este o plantă de grădină cu flori anuale care dau un plus de farmec prin colorit și abundența înfloririi. Plantele sunt mici de statură, dar se ramifică bogat și dezvoltă multe flori de culoare albastru-violet, asemănătoare unor umbrele, cu numeroase petale subțiri, de unde li se mai spune și pufuleți de grădină. Mai rar, florile pot fi și roșii, roz sau albe. Floarea are un aspect deosebit plantate în grupuri, ca pete de culoare în amenajări florale, dar și ca borduri împrejmuitoare de alei. Au o perioadă lungă de înflorire, din iunie până spre sfârșitul toamnei. Sunt originare din America de Sud, unde clima le permite să trăiască și pe timpul iernii în grădini, fiind tratate ca flori perene. La noi se cultivă ca flori anuale. Ageratum crește ca o tufă compactă, densă, cu multe ramuri și ramificații, are frunze mici și păroase. Pentru a stimula ramificarea, planta trebuie ciupită de 2-3 ori pe an, până cînd arată așa cum îți dorești. Plantare, îngrijire și înmulțire Ageratum se plantează de regulă în lunile apriliemai în grădină, după ce se încălzește vremea, la distanța de 25 cm între plante. Se pot cultiva și semințe în februarie-martie, dar în ghivece ținute în interior până la plantarea în grădini. Pământul bogat în substanțe organice este preferatul pufuleților de grădină. Pentru flori multe și frumoase se vor alege locuri însorite sau parțial însorite. Se udă moderat, cu grijă la frunze, care nu trebuie stropite, pentru că există pericolul de mucegăire. Plantele vor avea un aspect plăcut și îngrijit, dar și o înflorire abundentă, daca le vom curăța permanent de florile uscate. Se poate folosi la două sau trei săptămîni un fertilizant lichid pentru stimularea înfloririi și revigorarea plantelor. Ageratum se înmulțește simplu prin semințe. În momentul în care plantele au răsărit se pot expune la lumină, iar pe măsura ce cresc, se înlătură lăstarii crescuți lateral. Pufuleții se mai pot înmulți și prin butași, prelevați din lăstari, în iunie. Se plantează în vase mai înalte acoperite cu folie și în momentul în care le apar frunze noi înseamnă ca au prins rădăcini și se pot planta în locurile alese din grădină. Sînt multe insecte care pot dăuna plantei: greierașii, afidele și păianjenul roșu. Udarea prea abundentă poate provoca putrezirea plantei iar un teren prea arid poate provocarea uscarea și căderea frunzelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU