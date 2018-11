Plante pentru casă și grădină: crinul asiatic

*Nu are polen, se bucură de frumusțea lui și alergicii

*Surprinde prin inflorescențele mari, viu colorate

*Perfecți pentru grădină, ghivece sau jardiniere

Crinul asiatic este elegant, cu un aspect estetic deosebit, de o mare diversitate de culori, de la albul pur la un grena atât de închis, că bate în negru, cu stropi minusculi sau pete de culoare fascinante pe vârful sau la baza petalelor. Sunt rezistenți la ger, mulți deosebit de prolifici, fiind plante care se îngrijesc foarte ușor și dau satisfacții tuturor, de la profesioniști la amatori. Aceasta varietate de crin mai are un avantaj major pentru cei alergici: este un tip de crin fara polen, asa ca oricine se poate bucura de frumusetea lui.

Această nuanță pastelată îl recomandă atât pentru plantarea crinului asiatic alături de flori în nuanțe complementare. Cât și pentru a aduce un plus de delicatețe cromatică într-un parc sau o grădină.

Crinul asiatic se plantează din februarie până în luna mai și ne vom bucura de crinii asiatici în perioada verii până spre toamnă, fiind perfecți atât pentru grădină cât și pentru ghivece sau jardiniere. La fel de bine se potrivesc și buchetelor și aranjamentelor florale mai mari, în special pentru ocazii festive.

*Ca plantă de apartament este ușor de cultivat

Crinul asiatic este de multe ori confundat cu planta aparținând genului Amaryllis, deoarece seamănă foarte mult între ele. Crinul asiatic este o plantă de apartament ușor de cultivat și, de aceea, specialiștii au dezvoltat numeroși hibrizi, care se disting prin florile foarte mari. Planta în sine se dezvoltă dintr-un bulb din care se formează o tulpină goală pe interior, de culoare verde și suculentă, în capăt dezvolta 2-4 flori, care se ofilesc după aproximativ o lună. În schimb, frunzele cresc tot timpul, în perechi de câte două opuse, sunt lungi și își păstrează de obicei culoarea verde.

Crinii asiatici nu pun mari probleme de îngrijire. Unii sunt însă mai sensibili la boli. Nu lăsa crinii bolnavi lângă cei sănătoși, riscul de a-i contamina fiind considerabil. Nu planta bulbi moi, putrezi, cu urme de mucegai sau care miros urât și scoate și aruncă plantele bolnave

Dacă au parte de soare și un sol cu drenare bună, crinii asiatici se vor dezvolta ușor și repede, înflorind an după an. Să nu uităm că aceste flori trebuie udate seara, fără excese, iar părțile vechi, uscate ale plantei se îndepărtează periodic pentru ca acest crin să crească și să reziste mult in timp.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU