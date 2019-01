Plante exotice: arborele de argan

Numit și “Aurul Marocului”, aflat acum sub protecția UNESCO

Uleiul de argan foarte prețios pentru sănătate și cei cu gusturi fine

Arborele de argan este unul dintre cei mai vechi arbori de pe planetă, care poate trăi până la 200 de ani. Astăzi arborele de argan este amenințat cu dispariția, fapt pentru care a intrat oficial sub protecția UNESCO. Din miezul sâmburelui fructului de argan, prin prăjire tradițională și prin presare la rece, se obține renumitul ulei de argan, cu proprietăți nutritive care îl recomandă ca fiind extrem de sănătos pentru organism. Prin calitățile sale organoleptice, uleiul de argan se poziționează ca un ulei foarte prețios pentru cunoscătorii cu gusturi fine, precum și prin proprietăți cosmetice excepționale. Uleiul de argan este uleiul cel mai rar din lume, iar pentru a se obține un litru de ulei, sunt necesare 30 kg de sâmburi de argan, care reprezintă recolta a 6 arbori de argan. În plus, este nevoie de 6 ani pentru a se obține prima recoltă de la un arbore de argan. Motiv pentru care, pe bună dreptate, uleiul de argan este numit și “Aurul Marocului”. Uleiul de argan are culoarea galben deschis, e transparent, cu gust și miros parfumate subtil. Aroma este pusă în valoare în mod excepțional în combinație cu legumele, carnea albă și peștele, devenind indispensabil pentru reușita salatelor exotice și a platourilor orientale. Ulei de argan, efecte terapeutice Uleiul de argan este un produs rar, folosit atât pentru răsfațul papilelor gustative, cât și pentru îngrijirea și infrumusețarea intregului corp. Uleiul de argan are multe utilizări culinare grație aromei plăcute de alune. Acesta este folosit în sosuri și printre cruditățile servite ânainte de masă. Este interesant de știut că în antichitate femeile își masau corpul și părul cu ulei de argan, sau că li se dădea o linguriță de ulei de argan pur noilornăscuți ca un mod de a le ura viață lunga. Berberii din Maroc utilizau acest ulei mistic pentru tratarea și prevenirea unei palete largi de boli. Uleiul de argan este extrem de bogat in vitamina A, E si F, în acizi grași mono și poli-nesaturati, acid linoleic și steroli, având proprietăți antioxidante mult peste medie. Folosit în cosmetică în stare naturală sau în componența diferitor creme, uleiul de argan este considerat un ulei de masaj prin excelență. Uleiul de argan are calități anti-îmbătrânire, iar marea cantitate de vitamina E și acizi esentiali fac din el un produs apreciatîin tratamentele de întreținere a pielii.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU