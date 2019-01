Plante de apartament: mimoza

Frunzele se strâng la atingere, la diferență de lumină și temperatură

În perioda de vară face niște flori roz-sferice de-a dreptul gingașe

Mimoza este o plantă cu aspect de arbust, cu adevarat fascinantă prin capacitatea ei senzorială de a reacționa la stimuli externi: atingere, grad de iluminare și la căldură intensă. Altfel spus, nu poate vorbi, dar îți poate răspunde prin semne ceea ce simte. Este ceva specatculos să vezi cum frunzele unei plante se strâng într-o clipită ca răspuns la contactul cu mediului extern. În cinci minute, frunzele revin la poziția inițială, pregătite fiind pentru o nouă interacțiune. Florile roz sau albe, asemănătoare unor pămătufi pufoși, sunt foarte sensibile la atingere și nu trebuie deranjate, decât dacă sunt recoltate în scopuri medicinale. Mimoza la ghiveci, condiții de creștere În mediul ei natural, mimoza crește sub formă de tufă, are tulpina lemnoasă, dar cu crenguțe și frunze delicate și subțiri, care se strâng când sunt atinse. Planta reacționează și la schimbările bruște de temperatură. Când plouă și se face frig, frunzele ei se strâng imediat ca să nu fie rupte de picăturile grele de apă. În ghivece, are dimensiuni reduse și trebuie tăiată periodic pentru a-i controla coroana. Mimoza poate fi ușor cultivată și în apartament, la ghiveci, dacă îi oferim condiții apropiate de cele din natură. Are nevoie de multă lumină, de pământ bun și umiditate. Ghiveciul cu mimosa pudica trebuie pus întotdeauna lângă fereastră, într-un loc în care planta primește soare dimineața. Vara este bine să nu stea direct la soare, deoarece razele calde îi afectează frunzele și se usucă. Umbra parțială este mult mai indicată în zilele calde. Temperatura trebuie să fie peste 20 de grade, dar cel mai bine se simte la 30. Mimoza este mare iubitoare de apă, iar pământul trebuie să fie păstrat umed în permanență. Trebuie udată moderat, la două zile, dar să nu lași niciodată pământul din ghiveci să se usuce. Solul trebuie să fie bogat în nutrienți, bine afânat și compus din pământ de flori și turbă de cea mai bună calitate. Fertilizatorii solubili în apă se adaugă doar primăvara, înainte ca planta să înflorească. Mimoza trebuie tunsă toamna, ca să se îndesească în noul an și să facă mai multe flori. Se tund doar plantele adulte și bine dezvoltate, plantele tinere de câțiva ani trebuie lăsate să crească în voie. Se mută în ghivece mai mari când rădăcinile ies în afara vasului. Mimoza se înmulțește doar prin semințe, așa că este inutil să tai butași.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU