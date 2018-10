Plante de apartament: Calathea sau Flacăra eternă

Florile sunt roșii sau portocalii, care seamănă cu o torță aprinsă

Decorativă prin frunzele ovale verde-închis, cu nervuri colorate

Calathea este o plantă de apartament ce provine din zona tropicala, căreia i se mai spune și Calathea de șofran sau Flacăra eternă, denumiri care provin de la forma și culoarea florilor. Frunzele, susținute de cozi lungi, se ramifică direct de la baza plantei formând o tufă bogată, înaltă de 60-70 cm. Sunt mari, ovale de culoare verde-închis cu denivelari formate de nervurile pronunțate. La unele soiuri nervurile sunt colorate în verde deschis, gri sau argintiu. Pe partea inferioară, frunzele sunt colorate în roșu. Genul Calathea cuprinde plante decorative prin frunze, iar specia Calathea crocata care are un plus de frumusețe prin florile roșii sau portocalii, bătute, de formă globulară, cu partea de sus mai îngustă, care seamănă cu o torță aprinsă. Florile apar în lunile aprilie-mai, dar perioada de înflorire se poate prelungi până în vară. Îngrijirea și înmulțirea acestei plante superbe Sunt câteva reguli de respectat pentru a avea o plantă sănătoasă și cu adevarat decorativă. Substratul din ghiveci trebuie sa fie un amestec de pământ de flori cu turba și nisip. Este recomandat ca la baza ghiveciului să se pună un strat de pietriș pentru o mai bună drenare. Farfuria ghiveciului poate contine si ea Un strat de pietriș se paote pune și în farfurioară, ca ghiveciul să nu stea direct în apă. Calathea nu trebuie expusă direct în bătaia soarelui, nici foarte aproape de fereastră, planta preferând o expunere în semiumbră. Razele soarelui îi pot provoca arsuri pe frunze. Pământul trebuie menținut tot timpul umed, cu exceptia lunilor de iarnă când frecventa udărilor poate scădea, dând răgaz pământului să se usuce de la o udare la alta. În perioada de vară, când căldura și uscăciunea sunt la nivel ridicat, se pulverizează frunzele cu apă. Uscăciunea din aer duce la răsucirea frunzelor. Temperatura aerului din cameră nu trebuie să scadă sub 15 grade și e de dorit să nu urce peste 25 de grade. Fertilizarea se face cu îngrășământ special pentru plante cu flori, lichid sau solid sub forma de batoane, pus în apa de udare o dată la 2-3 săptămâni, exceptând lunile de iarnă. Schimbarea ghiveciului se face când observăm că rădăcinile au ocupat spatiul din ghiveci. Se face la 2-3 ani, la început de primăvară. Calathea se înmulțește prin despărțirea tufei, când se face transplantarea plantei într-un ghiveci mai mare.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU