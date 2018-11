Plante de apartament: cactusul de piatră

*Tot ce trebuie să știi despre îngrijirea lui

*Arată ca o piatră verzui, foarte atractiv vizual

*Face o floare mare, la deschiderea dintre frunze

Cactusul de piatră este una dintre cele mai simple, dar tot atât de frumoase plante de apartament. De fapt, aspectul său este ceea ce îi conferă numele de cactus de piatră. Cu ochiul liber, această plantă poate fi foarte ușor confundată cu o rocă, are exact aceeași formă și culoare cu pietricele care o înconjoară în mediul său natural. Cactusul arată ca o piatră verzui, cu o deschidere în partea superioară și care, în realitate, este separarea frunzelor. Pe laturile sale are desene sau forme diferite, care îl fac mai atractiv vizual. Aceste forme și culori vor depinde de soiurile Lithops. În timpul înfloririi, poate prezenta o floare mare în partea de deschidere dintre frunze care, atunci când crește, de obicei constituie cea mai mare parte a plantei.

Originar din Africa de Sud, cactusul de piatră se găseste acum oriunde în lume, fiind vândut într-o multitudine de magazine pentru plante. Cactusul de piatră aparține genului Lithops și este o varietate de plante suculente formate din mai mult de 50 de specii diferite, care se caracterizează prin faptul că sunt formate din doua cercuri care sunt practic combinate.

*Nevoile cactusului de piatră

Desi este o planta usor de ingrijit, cactusul de piatra are nevoie de cateva tratamente speciale pentru a creste sanatos si puternic. Iata care sunt acestea:

Lumină multă: cactusul de piatra poate crește atât în interior, cât și în aer liber. Are nevoie însă de foarte multă lumină. Este recomandat ca el să se bucure de lumina directă a soarelui timp de câteva ore pe zi.

Puțină apă: atât vara, cât și iarna este suficient să-l udăm o dată la 10 zile. Atenție! În timpul celor mai reci luni de iarna este bine să evităm irigarea cactusului de piatră.

Sol tare și sărac: cactusul de piatră este adaptat terenurilor tari și sarace. În general, cactușii pot fi crescuți intr-un ghiveci cu un strat universal și nu au nevoie de nici un îngrășământ. Va fi suficient să schimbăm ghiveciul o dată la trei ani.

Mediu cald: un factor foarte important, care trebuie luat în considerare în cazul cactusului de piatră, este acela că are nevoie de un mediu cald. În acest sens, cea mai bună opțiune sunt locurile unde temperatura se încadrează între 18 – 35 de grade Celsius. Deși poate rezista fără prea multe probleme la temperaturi mai ridicate care ajung până la 40 de grade.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU