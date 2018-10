Plante de apartament: anthurium

Cu flori splendide care par lăcuite, planta dă casei un aer elegant, select

Se zice că ea aduce fericire și succes în dragoste, iar bărbaților- virilitate

Anthurium sau „fericirea masculină” este, cu siguranță, printre plantele cele mai dăruite. Planta mai este numită și „Pasărea Flamingo” datorită asemănării fizice cu aceasta. Vorbim despre Anthurium cu splendidele flori care par lăcuite. Anthurium dă casei un aer elegant, select. Sunt plante ideale pentru a fi daruite: rezistente, foarte frumoase chiar și atunci când nu sunt înflorite datorită frunzelor stilizate. Există sute de varietăți, de la albul delicat la roșu bordeaux, trecând prin verde și mov! Anthurium este o specie tropicală întâlnită din ce în mai des în florăriile din România sau în raioanele de profil din supermarketuri. Planta este otrăvitoare! Cu toate aceaste, se zice că ea aduce fericire și succes în dragoste, iar bărbaților- virilitate. Dacă planta e bine îngrijită, înflorește tot anul Îngrijirea ei necesită ceva cunoștințe, câteva „trucuri” care, dacă veți ține cont de ele, veți avea o plantă sănătoasă care va înflori des. Această floare nu tolerează lumina directă a soarelui, necesită pulverizare frecventă și are slăbiciune la umiditatea ridicată, mai ales în timpul creșterii. De altfel, baza plantei trebuie să fie mereu umedă. Să nu pulverizăm peste plantă apă de la robinet, ci apă pentru fierul de călcat sau de ploaie! Evităm, astfel, apariția petelor inestetice pe frunze. Și fără apă sub ghiveci! Dacă mai rămâne apă în farfuria ghiveciului, după jumătate de oră de la udat, aruncați-o! În casă, planta trebuie pusă într-un loc luminos, dar nu direct în soare! O putem pune la o fereastra nordică, de exemplu. La fel vara, feriți-o de soare, dar încercați să o tineți afară, astfel se va bucura de ploaie și vânt, așa va creste mai repede! Anthurium-ul are nevoie de îngrășământ pentru plante cu flori, din aprilie până în septembrie, o dată la două săptămâni. Vasul în care va sta planta nu trebuie să fie foarte mare. Vom schimba ghiveciul atunci când rădăcinile plantei ies prin găurile ghiveciului. E foarte important ce punem în ghiveci! Anthurium-ul nu ar suporta pământul universal din florării. Pentru rezultate optime, cel mai bine ar fi să folosim pământ special pentru orhidee. Sau, dacă vreti să-l preparăm acasă, amestecăm pământul universal cu turbă, bucăți de scoarță și sphagnum. Astfel, deși rădăcinile plantei vor fi în ghiveci, nu se vor sufoca.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU