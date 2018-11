Plante care nu le pasă de iarnă!

Tolerează cu succes temperaturile scăzute

Există plante care pot să reziste și celor mai dificile ierni. Vorbim de acele plante perene care tolerează cu succes temperaturile scazute. Multe dintre ele rezistă foarte bine atât verilor călduroase, cât și iernilor geroase. Plantele din această categorie sunt rezistente și la secetă, așa că dacă mai uitîm să le udăm, ele nu se vor ofili chiar atât de repede. Lacramioarele sunt si ele plante cu viață lungă, care răsar din zapada chiar și după o iarnă dificilă. La prima vedere nu ai crede că aceste plante delicate sunt atât de rezistente, însă ele tolerează foarte bine înghețul. Dincolo de frumuseţea lor diafană, lăcrămioarele sunt medicamente naturale auten¬tice. Puterile lor vindecătoare sunt cunos¬cute de veacuri și în medicina popu-lară românească. Înţe¬lepţii satelor puneau aceste flori în scăldătoarea copiilor bolnăvicioşi, pentru a grăbi circulaţia sângelui şi a le întări organismul. Bujorul este o plantă perenă care rezistă ani buni și trece cu brio peste iernile grele. Bujorii sunt printre cele mai longevive plante, unele tufe au înflorit an de an foarte mult timp. Avantajul bujorilor este că poți alege dintr-o varietate de forme și culori, astfel încât să-ți amenajezi o grădină foarte frumoasă. Unul dintre trucurile simple care vor ajuta planta să se dezvolte este să o cureți de frunzele uscate înainte de venirea iernii, astfel încât primăvara frunzele noi să poată iesi fără obstacole. Puternic parfumat, frumos colorat și foarte rezistent, bujorul este floarea ce înnobilează orice grădină. Heuchera este o plantă care crește în tufe, are frunze mereu verzi, iar la unele specii frunzele sunt roșiatice sau galbene ori chiar violet. Așa că dacă vrei să dai strălucire grădinii tale, atunci alege ceva nou: heuchera. Este ideal de plantat heuchera în locul în care vrei să dai o pată de culoare grădinii. Ca săi meargă bine pe timpul iernii, heuchera trebuie să beneficieze de un sol bine drenat. Un alt avantaj al acestei plante constă în faptul că este foarte simplu de intretinut. Datorită florilor care se dezvoltă pe tije, heuchera se mai numește și „Clopoței de coral”. Menta pisicii îți va plăcea nu doar pentru că rezistă foarte la iernile dificile de pe la noi, ci și datorită aspectului său, mai exact al frunzelor verde-argintiu. Întreaga plantă degajă o aromă puternică de lămâie. Când Menta pisicii este înflorită, ea seamănă mult cu levănțica, deci poate fi un substitut perfect al acestei plante.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU